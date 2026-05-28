Los portones del Parque San Martín fueron protagonistas en el video de la Selección

Aunque no hay ningún mendocino convocado por Lionel Scaloni para ser parte de la Selección argentina, los portones del Parque San Martín fueron uno de los escenarios elegidos para dar a conocer la nómina completa que viajará al Mundial 2026.

Bajo el lema "con toda la fuerza de los argentinos" y mediante un video filmado en el predio de Ezeiza y protagonizado por el DT albiceleste y el utilero Marito De Stéfano, la cuenta oficial de la Scaloneta dio a concer los nombres que defenderán el título obtenido en Qatar 2022. Al ritmo de Tierra Zanta de Trueno la lista de los convocados viaja de la mano de los hinchas por todo el país hasta que al final se leen los nombre de los jugadores.

Entre los escenarios elegidos, los portones del Parque San Martón se destacan entre otras locaciones como el Obelisco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Monumento a la Bandera de en Rosario, los cerros de Purmamarca y el tren del fin del mundo en Ushuaia.

Los portones del Parque San Martín un emblema de Mendoza

"El conjunto de portones del parque fue adquirido en 1907 por Emilio Civit, tras haber sido encargado originalmente por un sultán que proyectaba la construcción de increíbles espacios. “En realidad estaban pensados para un sultán que había proyectado hacer una serie de palacios. El se lo había encargado a una empresa escocesa, luego en ese mismo año fue derrocado y los portones quedaron dando vueltas, finalmente llegaron a Francia, donde Emilio Civit los compra”, explicó el historiador Gustavo Capone a MDZ hace unos meses.

Los portones corresponden al Modelo 900, de la sexta edición del catálogo de Walter MacFarlane. El dato es significativo, por cuanto fue publicado en 1905 y se trataba de un modelo nuevo. Comprendía 3 portones de 2 batientes cada uno, el central de mayores dimensiones y rejas perimetrales.

portones parque san martín atardecer turismo Los portones del Parque San Martín. Rodrigo D'Angelo / MDZ

La elección de ciertos motivos quedaba librada a gusto del cliente, por ejemplo se podían adquirir los pilares de hierro o ensamblarlos con pilares de material, se presentaban diferentes alternativas de farolas para su iluminación y se ofrecían 2 variantes en los motivos decorativos.

Los portones, rejas y accesorios llegaron a Buenos Aires a bordo del vapor Belgrano. Contenidos en 46 bultos, son despachados en 6 vagones rumbo a Mendoza, a donde arribaron a fines de mayo de 1908. Hacia 1909, los portones se emplazaron en relación con el eje simétrico de la actual Av. Emilio Civit, jerarquizando su principal acceso.

El conjunto se compone de 3 portones de hierro, de 2 hojas cada uno, unidos por verjas. La abertura del acceso principal posee 6,30 m de ancho por 6,70 m de alto y las laterales 3,90 m de ancho por 4,71 m de alto. Las verjas se encuentran montadas sobre un basamento de piedra (granito) de 0,85 m de altura. En su punto más alto alcanza 9,40 m. Coronan el portal mayor la representación de un cóndor con sus alas desplegadas y el Escudo de Mendoza.