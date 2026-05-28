La Ciudad habilitó nuevos servicios en los puestos de diarios: qué podrán ofrecer

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva regulación para los puestos de diarios y revistas que permitirá ampliar las actividades comerciales habilitadas en esos espacios. A partir de la nueva normativa, los tradicionales kioscos de prensa podrán incorporar la venta de café al paso, bebidas sin alcohol, productos de pastelería y artículos de bazar. Además, estarán habilitados para funcionar como puntos de paquetería y cobro de servicios.

Según datos oficiales, actualmente existen 1.025 puestos de diarios habilitados en la Ciudad, aunque solo una parte minoritaria ya había sumado actividades complementarias.

La administración porteña sostuvo que la iniciativa busca acompañar la transformación del sector frente a los cambios en el consumo de medios gráficos y evitar el cierre o deterioro de estos espacios urbanos.

“Desregulamos los puestos de diarios y revistas de la Ciudad. Durante años, el Estado intentó conservar artificialmente un modelo que ya había cambiado”, afirmó el jefe de Gobierno Jorge Macri.

“A partir de ahora van a poder adaptarse, reinventarse y sumar nuevos servicios para salir adelante”, agregó.

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Cómo se definió la nueva regulación

Para avanzar con el esquema, Jorge Macri encabezó una reunión en la sede gubernamental de Parque Patricios junto a representantes del sector de canillitas, asociaciones gastronómicas, distribuidores y empresas editoriales.

Del encuentro también participaron:

Gabriel Sánchez Zinny;

y Hernán Lombardi.

La normativa será aplicada a todos los puestos habilitados bajo la Ordenanza 33.188/76.

Cuáles serán los requisitos para sumar nuevos servicios

El área de Ordenamiento Urbano estableció una serie de condiciones para los titulares de los puestos.

Entre los principales requisitos:

la venta de diarios y revistas deberá seguir siendo la actividad principal;

la exhibición de prensa tendrá que mantenerse como elemento visual predominante;

no podrán colocarse mesas, sillas, pizarras u objetos que interfieran con la circulación peatonal;

y tampoco podrán instalarse frente a locales gastronómicos existentes.

Además, quienes incorporen venta de alimentos deberán cumplir normas de higiene, electricidad y gestión de residuos.

En esos casos también será obligatorio aprobar un curso oficial de manipulación de alimentos.

Cómo tramitar la ampliación de actividades

Los titulares de puestos que ya ofrezcan servicios adicionales o quieran incorporarlos tendrán un plazo de cuatro meses para adecuarse a la nueva normativa. El trámite deberá realizarse de forma online mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD).