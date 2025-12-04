Con número récord, anunciaron el albúm de figuritas del Mundial 2026

La histórica empresa encargada del lanzamiento del albúm de figuritas del Mundial 2026, que se disputará por primera vez en tres países, Canadá, México y Estados Unidos. En el marco del sorteo del Mundial el próximo viernes en Washington, Panini anunció el lanzamiento a través de un video en redes sociales, que tendrá un número récord de figuritas.

El hecho de que el próximo Mundial tenga 48 equipos hará que este albúm tenga también un récord de figuritas, ya que serán 980 figuritas en 112 páginas, que además de contar con todos los jugadores de cada uno de los seleccionados, tendrá a los mejores jugadores de todas las épocas.

La novedad del albúm de figuritas del Mundial 2026 Junto a la novedad de la cantidad de figuritas, también anunciaron a través del video que los paquetes ya no tendrán 5 como solía ser usualmente, sino que ahora tendrán 7 por paquete. Así, las personas que quieran coleccionarlo tendrán más posibilidades de completarlo.

Albúm de figuritas del Mundial 2026 Panini El director de la División Comercial de la FIFA, Romy Gai, habló en este lanzamiento y expresó: "El álbum de figuritas de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de fanáticos, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición".