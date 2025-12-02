Sorteo del Mundial 2026: cómo sería el "grupo de la muerte" y cuál el más accesible para la Selección argentina

Con presencia en el Bombo 1, el equipo de Lionel Scaloni evitará a las potencias en fase de grupos, aunque también existe un escenario muy desfavorable.

La Selección argentina afronta una nueva instancia clave rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Este viernes, en el Centro John F. Kennedy de Washington, se celebrará el sorteo que definirá los grupos de la primera fase. Los dirigidos por Lionel Scaloni, vigentes campeones del mundo, buscarán hacer historia e intentar lo que solo consiguieron Italia en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962: ganar dos Mundiales de manera consecutiva.

bombos mundial La Selección argentina conocerá este viernes a sus rivales del Mundial 2026. FIFA Gracias a su ubicación en el Bombo 1, Argentina evitará en esta instancia a las grandes potencias globales, lo que abre la puerta a un grupo favorable. En el Bombo 2, los rivales más accesibles aparecen en Irán, Austria y Australia, este último un viejo conocido luego del 2-1 en los octavos de final de la Copa del Mundo pasada. En el Bombo 3 sobresalen equipos de menor rodaje como Uzbekistán —debutante absoluto tras su separación de la Unión Soviética—, Qatar y Sudáfrica.

En tanto, el Bombo 4 está compuesto mayormente por selecciones que no deberían representar una amenaza para los campeones del mundo: Ghana, Haití, Nueva Zelanda, Jordania, Cabo Verde y Curazao, este último señalado como el rival ideal. Además, se sumarán dos equipos provenientes de la repesca internacional, entre ellos Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam e Irak.

El "grupo de la muerte" que podría tocarle a la Selección argentina El sorteo del Mundial 2026 también abre la puerta a escenarios adversos, teniendo en cuenta la diversidad y el crecimiento de selecciones en los diferentes bombos. Europa aportará cuatro equipos adicionales mediante su repechaje, cuyos posibles clasificados incluyen nombres de peso como Italia, Suecia, Polonia, Turquía, Ucrania o Dinamarca. Según las reglas, no puede haber tres selecciones europeas en una misma zona, un punto clave para proyectar posibles combinaciones.

Con estas condiciones, el grupo más accesible para la Selección argentina estaría formado por Australia o Austria (Bombo 2), Uzbekistán (Bombo 3) y Curazao o Nueva Caledonia (Bombo 4), según NA. En el extremo opuesto, el cuadro más complicado podría incluir a Marruecos (Bombo 2), Noruega (Bombo 3) e Italia (Bombo 3), un conjunto de rivales de gran exigencia para la defensa del título. Aunque el dato a tener en cuenta es que al ser 12 grupos de cuatro equipos cada uno, se clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros.