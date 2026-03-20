El sueño de Neymar con el Mundial 2026 y la cruda reflexión sobre su futuro: "Mi carrera está llegando a su fin"

A meses del Mundial, Neymar sabe que no la tiene sencilla para ir con la Selección de Brasil y que se encuentra en un momento futbolístico muy complicado.

Neymar está viviendo un drama personal con la Selección de Brasil. Muy condicionado por sus constantes lesiones en el último tiempo, hace más de dos años que no defiende sus colores nacionales -su último partido fue en octubre de 2023 contra Uruguay- y a menos de tres meses para el Mundial 2026, pareciera estar más afuera que adentro del certamen.

Recientemente quedó marginado de la convocatoria de Carlo Ancelotti para los amistosos de marzo, situación por la que el crack del Santos se mostró molesto. Es que, a sus 34 años y consciente de sus problemas físicos, sabe que ya no le quedan muchas más oportunidades con la Verdeamarela, por lo que no puede dejar escapar ninguna.

Neymar selección de Brasil No parece muy probable que Neymar pueda jugar el Mundial 2026. EFE En ese sentido, en las últimas horas habló sobre su sueño con la Copa del Mundo y e hizo un cruda reflexión sobre su presente y futuro inmediato: "Obvio que este es mi último Mundial. No sé si me veo mucho tiempo más en la Selección de Brasil, mi carrera está llegando a su fin. Tenemos que saber eso", apuntó en un video que compartió en sus redes sociales y su canal de YouTube.

"Yo siempre le digo a mis amigos y a mi familia: 'Aprovechen a mirarme en los partidos porque esto va a terminar'", agregó en la misma sintonía. Y cerró con un mensaje de esperanza: "Yo puedo ayudar a la Selección, sé de mis cualidades y sé de mi poder dentro del campo… Quiero ir al Mundial".