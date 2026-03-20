El DT de España respondió a la chicana de Domínguez sobre la Finalissima "Queríamos jugarla"

Luego de que el presidente de la Conmebol responsabilizara a la Selección de España por la cancelación de la Finalissima, Luis de la Fuente contratacó.

Exactamente dentro de una semana, el próximo viernes 27 de marzo, debía estar jugándose la Finalissima entre la Selección de España y Argentina. Sin embargo, tras la imposibilidad de disputarla en Qatar por la guerra en Medio Oriente y la incapacidad de las confederaciones por acordar una sede y fecha, este esperado duelo quedó definitivamente cancelado.

Este jueves, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, chicaneó a la UEFA y a la Real Federación Española de Fútbol por la caída del certamen y los hizo responsables: "Si aplicamos walkover, Argentina es bicampeón de la Finalissima. Hay que creérsela. El pasto del vecino no es tan verde. (...) ¿Sabés quién es el bicampeón? Somos bicampeones de la Finalissima, no se presentaron...", lanzó luego del sorteo de la Libertadores.

Luis de la Fuente aseguró que quería jugar la Finalissima Luis de la Fuente aseguró que quería jugar la Finalissima Luis de la Fuente, DT de la Furia, fue consultado esta mañana sobre estos dichos. "Nosotros queríamos jugar; en Doha, en Buenos Aires, en Miami, en donde nos hubieran dicho. Estábamos como locos por jugarla, eso quiero que quede claro", aseguró. Y le respondió a Domínguez: "Todos me habéis oído desde el primer momento en que salió la disposición, mi intención era jugarla. Por muchos motivos: por jugar una final, poder ganar un título, jugar contra Argentina. No creo que nadie tenga dudas de mi postura".

En ese sentido, defendió el accionar de la Federación Española: "Exactamente igual que yo, con la RFEF siempre hemos estado posicionados en jugar el partido. Y aprovecho para felicitar a la RFEF por el trabajazo que ha hecho, por todos los medios, de jugar este partido. No se ha podido jugar por circunstancias que nada tienen que ver con la RFEF", sostuvo el seleccionador de 64 años.