Peligra el amistoso de la Selección argentina con Guatemala por un motivo reglamentario: ¿la AFA busca otro rival?

Pese al anuncio oficial, la Scaloneta no podría enfrentar al combinado centroamericano el 31 de marzo en la Bombonera. Los detalles.

La planificación de la Selección argentina para la fecha FIFA de marzo entrar en zona de incertidumbre. Luego de la cancelación de la Finalissima, el amistoso con Guatemala, que ya había sido anunciado, hoy está en duda por una cuestión reglamentaria que tomó por sorpresa a todos.

El amistoso entre la Selección argentina y Guatemala podría suspenderse: el motivo El partido está previsto para disputarse el martes 31 en la Bombonera, a modo de despedida en el país en la antesala del Mundial. Sin embargo, unos días antes, el combinado centroamericano tiene programado un compromiso frente a Argelia en Italia y ahí es donde surge un inconveniente importante.

Esta situación choca directamente con una normativa de la FIFA que impide disputar partidos en distintos continentes dentro de la misma ventana internacional. En un primer momento, desde la AFA entendían que estaba resuelta gracias a un permiso especial, pero con el correr de las horas el aval fue perdiendo fuerza y cada vez parece más complicado que esté.

Lionel Scaloni 2025 Sufre Scaloni: Argentina podría quedarse sin amistosos en la fecha FIFA de marzo. Fotobaires El plan de la AFA para no perder la fecha FIFA de marzo Frente a este panorama, según informó el periodista Esteban Edul, se empezaron a evaluar alternativas a contrarreloj y el ente presidido por Claudio Tapia apunta a selecciones africanas que puedan reemplazar a Guatemala en la fecha pactada, en caso de que la suspensión sea definitiva.