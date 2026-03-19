La CNRT aprobó el anteproyecto de Boca para la ampliación de la Bombonera: cuál es el próximo paso

La CNRT dio el visto bueno inicial del anteproyecto que presentó Boca y se acerca la ampliación de la Bombonera

Avanza la ampliación de la Bombonera tras el aval clave de la CNRT.

La ampliación de la Bombonera dio un paso importante en las últimas horas. La CNRT aprobó el anteproyecto presentado por la dirigencia de Boca Juniors, lo que representa un avance clave en el camino hacia la tan ansiada remodelación del estadio.

La novedad se conoció a partir de la información difundida por el periodista Julio Pavoni, quien detalló que el organismo dio el visto bueno a la factibilidad del proyecto enviado a través de Ferrosur, la empresa concesionaria de las vías ubicadas detrás del estadio.

El aval que recibió el proyecto y qué debe presentar Boca para avanzar con la obra Bombonera tren Paso clave para la remodelación de la Bombonera. Boca avanza con los pasos legales para comenzar con la ampliación y crece la ilusión de los hinchas. Archivo Este aval no implica todavía el inicio de las obras, pero sí habilita a continuar con el proceso administrativo. El siguiente paso será presentar planos, pliegos técnicos y la documentación firmada por los profesionales responsables para avanzar en la aprobación definitiva.

En el club que preside Juan Román Riquelme hay optimismo. Consideran que el proyecto avanza dentro de los tiempos previstos y que no habría objeciones de fondo por parte del organismo, más allá de los requisitos formales que restan completar.