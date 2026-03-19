El bombazo que podría meter Claudio Úbeda en la formación de Boca para recibir a Instituto

De cara al choque de este domingo frente a la Gloria, Claudio Úbeda podría sorprender con un cambio en la zaga defensiva.

Claudio Úbeda analiza meter una variante en la defensa de Boca para recibir a la Gloria.

El Boca de Claudio Úbeda tiene un partido importante este domingo a las 20 horas cuando reciba a Instituto de Córdoba en la Bombonera. No solo porque debe sumar de a tres, sino por la necesidad de volvar a ganar ante su gente tras cuatro empates al hilo: Platense (0-0), Racing (0-0), Gimnasia de Mendoza (1-1) y San Lorenzo (1-1).

De cara a lo que será el choque frente a la Gloria del Traductor Flores, el DT xeneize comienza a preparar el once que saldrá a la cancha y, además de tener que reemplazar a Santiago Ascacíbar, quien sufrió una distención muscular en el empate ante Unión, podría meter un bombazo en la zaga defensiva.

Por el flojo nivel que viene mostrando Ayrton Costa en los últimos partidos, el Sifón analiza la posibilidad de reemplazarlo y en su lugar ingresaría Marco Pellegrino. El futbolista surgido en Platense -y que llegó al Xeneize previo al Mundial de Clubes- disputó un solo partido en lo que va del año: el triunfo por 2-0 ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina.

marco pellegrino Marco Pellegrino podría regresar a la titularidad en Boca. Instagram @maarcopellegrino Marco Pellegrino podría meterse en el once de Boca para recibir a Instituto El exfutbolista de Huracán perdió el lugar con Costa a mitad de 2025, tras sufrir una lesión muscular grado II del obturador externo izquierdo que lo marginó de las canchas durante dos semanas. Además, durante ese tiempo, Ayrton conformó una gran dupla defensiva con Lautaro Di Lollo, a tal punto que solo le convirtieron un gol en los últimos cinco encuentros de 2025.

De cara a esta nueva temporada, Úbeda no modificó la zaga central (a excepción del debut en Copa Argentina, donde puso un equipo alternativo), pero en sus últimas presentaciones la solidez que mostraban ambos futbolistas se disipó y esto puso en duda su continuidad en el once.