Los 5 jugadores de River que bajaron a la Reserva por decisión del Chacho Coudet

El DT de River tomó la determinación de que varios futbolistas del plantel sumen rodaje con el equipo de Marcelo Escudero. Quiénes son.

La era Eduardo Coudet no pudo haber arrancado de mejor manera, con dos victorias en sus primeros partidos. Pero en River no hay tiempo para relajarse y en el horizonte aparece un fixture bravo: en el horizonte aparece el inicio de la Copa Sudamericana y los clásicos ante Racing y Boca.

Eso y mucho más deberá afrontar el Millonario en el mes de abril, un contexto que seguramente obligará al DT a meter mano constante en el equipo debido a la dura seguidilla. En ese sentido, el Chacho tomó una fuerte decisión que no pasó desapercibida puertas adentro: cinco jugadores del plantel profesional bajaron a la Reserva.

Los jugadores de River que Coudet bajó a la Reserva El foco principal del cuerpo técnico está puesto en el duelo del domingo frente a Estudiantes de Río Cuarto, pero en paralelo también se piensa en los compromisos que aparecen en el horizonte. Claro, el extécnico del Alavés quiere que todos sus futbolistas lleguen con el ritmo necesario y es por eso que apuntó a los marginados: Ezequiel Centurión, Agustín Ruberto, Cristian Jaime, Facundo González y Ulises Giménez.

Cristian Jaime Jaime es uno de los futbolistas que Coudet bajó a la Reserva de River. El plan es que todos ellos se pongan a disposición de Marcelo Escudero para el partido de este jueves por la noche (20 horas) ante Atlético Tucumán en el River Camp, por la fecha 5 del Torneo Proyección, donde sumarán una gran cantidad de minutos.