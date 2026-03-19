¡Hasta 350.000 pesos! Los exorbitantes precios de las entradas para ver a Ríver ante Estudiantes de Río Cuarto

River visitará a Estudiantes de Río Cuarto el domingo por la tarde y los valores de las entradas para neutrales generan polémica

A pesar del elevado precio de las entradas, los hinchas "neutrales" acompañaron a River en el Malvinas Argentinas frente a Independiente Rivadavia el 2 de marzo pasado.

La visita de River Plate a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura quedó envuelta en polémica antes de jugarse. El motivo no tiene que ver con lo futbolístico, sino con los precios de las entradas para hinchas neutrales, que alcanzan cifras muy elevadas.

El equipo que ahora dirige Eduardo Coudet llega en levantada tras ganar sus dos primeros partidos en el ciclo y busca seguir sumando para acomodarse en la tabla pensando en los octavos de final. El partido se jugará el domingo 22 de marzo a las 17.45 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

River visita a Estudiantes de Río Cuarto con entradas hasta 350 mil pesos Estadio Estudiantes de Río Cuarto El Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini albergará el duelo del próximo domingo a las 17.45. Prensa Estudiantes RIV Para este encuentro, el club local habilitó 3.500 entradas destinadas a "neutrales", lo que permite la presencia de hinchas del Millonario. Sin embargo, el acceso no será sencillo: los tickets deberán adquirirse a través de socios de la institución cordobesa.

El punto más cuestionado fueron los valores. Las populares arrancan en 80.000 pesos, mientras que las ubicaciones más caras, como la platea techada o los palcos a nivel de campo, alcanzan los 350.000 pesos.