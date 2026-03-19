¡Hasta 350.000 pesos! Los exorbitantes precios de las entradas para ver a Ríver ante Estudiantes de Río Cuarto
River visitará a Estudiantes de Río Cuarto el domingo por la tarde y los valores de las entradas para neutrales generan polémica
La visita de River Plate a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12 del Torneo Apertura quedó envuelta en polémica antes de jugarse. El motivo no tiene que ver con lo futbolístico, sino con los precios de las entradas para hinchas neutrales, que alcanzan cifras muy elevadas.
El equipo que ahora dirige Eduardo Coudet llega en levantada tras ganar sus dos primeros partidos en el ciclo y busca seguir sumando para acomodarse en la tabla pensando en los octavos de final. El partido se jugará el domingo 22 de marzo a las 17.45 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.
River visita a Estudiantes de Río Cuarto con entradas hasta 350 mil pesos
Para este encuentro, el club local habilitó 3.500 entradas destinadas a "neutrales", lo que permite la presencia de hinchas del Millonario. Sin embargo, el acceso no será sencillo: los tickets deberán adquirirse a través de socios de la institución cordobesa.
El punto más cuestionado fueron los valores. Las populares arrancan en 80.000 pesos, mientras que las ubicaciones más caras, como la platea techada o los palcos a nivel de campo, alcanzan los 350.000 pesos.
Todos los precios para "neutrales" en Estudiantes de Río Cuarto vs. River
- Popular Norte: $80.000.
- Popular Sur: $150.000.
- Platea Alta: $250.000.
- Platea Oeste: $300.000.
- Platea Techada / Palco al borde de campo: $350.000.
La decisión generó un fuerte malestar entre los hinchas de River, que ven cómo acompañar al equipo en condición de visitante se vuelve cada vez más costoso. En un contexto de alta expectativa por el arranque del nuevo ciclo, la polémica por los precios se metió de lleno en la previa del partido.