Confirmaron el amistoso de la Selección con Guatemala y AFA gestiona otro rival para el 27 de marzo

FIFA dio el okey y el amistoso de la Selección argentina vs. Guatemala se jugará el 31 de marzo en la Bombonera pese a la incompatibilidad reglamentaria.

¿Se cae el último ensayo y la despedida de Lionel Messi con la Selección en el país antes del Mundial?

La Selección argentina finalmente jugará el amistoso ante Guatemala, el próximo martes 31 de marzo en la Bombonera, en lo que será el último partido antes del Mundial 2026. El partido quedó confirmado luego de varios días de incertidumbre por una cuestión reglamentaria que involucraba al rival.

El conflicto surgía porque Guatemala tiene previsto enfrentar a Argelia el 27 de marzo en Italia, lo que en principio viola una norma de la FIFA que prohíbe disputar dos partidos en distintos continentes durante la misma fecha FIFA.

Sin embargo, desde la AFA lograron una autorización especial para que el encuentro se lleve a cabo. La gestión se dio en un contexto particular, ya que el amistoso se organizó de urgencia tras la cancelación de la Finalissima y otros compromisos internacionales.

La AFA trabaja para sumar otro encuentro el 27 de marzo Lionel Scaloni, preocupado por uno de sus jugadores inamovibles que salió lesionado antes de sumarse a la Selección Foto: @Argentina Lionel Scaloni respira tranquilo por la confirmación del amistoso de la Selección argentina vs Guatemala. Foto: @Argentina El equipo que dirige Lionel Scaloni se había quedado sin partidos en esta ventana previa al Mundial 2026, por lo que se decidió concentrar al plantel en Ezeiza y asegurar al menos un compromiso oficial.

Pero no sería el único. En paralelo, la AFA trabaja para sumar otro amistoso el 27 de marzo (podría ser Trinidad y Tobago), también en Buenos Aires. La idea es darle mayor rodaje al equipo antes de la Copa del Mundo, en una semana que terminó reconfigurándose por completo.