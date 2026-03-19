Lionel Messi alcanzó los 900 goles: qué otros jugadores han llegado a este récord

El fútbol moderno tiene pocas certezas. Una de ellas, sin embargo, se repite desde hace casi dos décadas: cada vez que se revisan los números más altos del juego, aparecen los mismos nombres. Esta vez no fue la excepción. En silencio, casi sin ceremonia, Lionel Messi volvió a romper una barrera que parecía lejana incluso para los más grandes.

El gol llegó en un escenario internacional, en un partido que sumó un capítulo más a su carrera interminable. Con ese tanto frente a Nashville SC por la Concachampions, el rosarino alcanzó los 900 goles oficiales. Una cifra que no solo impresiona por el volumen, sino por lo que representa: un territorio donde nadie había logrado instalarse hasta hace muy poco.

Antes que él, el primero en atravesar esa frontera fue Cristiano Ronaldo . El portugués, siempre obsesivo con los récords, se convirtió en el pionero de una marca que ahora comparte con su rival generacional. Ambos, casi como si hubieran escrito el guion de sus carreras en conjunto, vuelven a coincidir en la cima.

Durante años, el listado de máximos goleadores tuvo un dueño indiscutido. Josef Bican lideró la tabla histórica con 805 goles en 530 partidos oficiales, un registro que parecía inalcanzable. Sin embargo, la irrupción de Messi y Cristiano cambió la escala.

Con el paso del tiempo, no solo superaron esa cifra, sino que empujaron el límite hacia un lugar completamente nuevo. Ya no se trata de discutir quién es el máximo goleador, sino de observar hasta dónde pueden llegar.

En ese camino también aparecen nombres legendarios como Pelé, aunque sus registros suelen entrar en debate. La razón es simple: muchas de sus cifras incluyen partidos amistosos y encuentros no oficiales, lo que dificulta compararlos en igualdad de condiciones con las estadísticas actuales.

Una rivalidad que sigue haciendo historia en Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Lo llamativo no es solo la magnitud de los números, sino la simultaneidad. Messi y Cristiano no dominaron épocas distintas, sino que compartieron escenario, se empujaron mutuamente y elevaron el estándar competitivo a niveles inéditos.

A esta altura de sus carreras, lejos del pico físico pero aún vigentes, siguen sumando capítulos. Ronaldo, incluso, mantiene un objetivo ambicioso: convertirse en el primer futbolista en alcanzar los 1.000 goles oficiales.

Messi, por su parte, continúa ampliando su legado con la misma naturalidad con la que jugó toda su vida. Sin estridencias, pero con una constancia que lo ubica en un lugar único.

El club más exclusivo del fútbol

El llamado “club de los 900” no es solo una cifra redonda. Es, en términos simbólicos, una frontera que redefine la dimensión de lo posible en el fútbol. Hasta hace poco, ni siquiera era una discusión.

Hoy, en cambio, tiene dos miembros. Y ambos llevan más de 20 años protagonizando la misma historia. En un deporte donde los récords suelen romperse con el tiempo, lo que hicieron Messi y Cristiano parece pertenecer a otra lógica. No solo alcanzaron cifras imposibles: las transformaron en un nuevo punto de partida.