El tremendo guiño de Felipe Melo a Riquelme y Boca antes del sorteo de la Libertadores: "Siempre, siempre"

Felipe Melo visitó el museo de la Conmebol, elogió a Riquelme y expresó su deseo para el Xeneize en la Libertadores.

En año pasado, durante el Torneo de Leyendas en el 75° Congreso de la FIFA en Paraguay, Riquelme le regaló a Felipe Melo cuatro camisetas de Boca con dedicatoria incluida.

El exmediocampista brasileño Felipe Melo volvió a dejar en claro su fanatismo por Boca Juniors y, en la previa del sorteo de la Copa Libertadores, sorprendió con fuertes elogios hacia Juan Román Riquelme y expresó su deseo para el Xeneize en el certamen continental que ganó en seis ediciones.

Durante una recorrida por el museo de la Conmebol, el brasileño se detuvo frente a una vitrina muy especial: la camiseta de Boca campeón de la Libertadores 2007. Allí también había una imagen de Riquelme celebrando el título, lo que generó una reacción inmediata de Melo.

Felipe Melo no se guardó nada: elogió a Riquelme y dejó su deseo para Boca Felipe Melo no oculto su fanatismo por el Xeneize Felipe Melo no oculto su fanatismo por el Xeneize. @Libertadores Al ver la foto, el exjugador formó un corazón con las manos y no dudó cuando le preguntaron qué significa Román para él: "Un amigo, un ídolo. Y el presidente del club más grande de la Argentina para mí: Boca Juniors".

Pero no se quedó solo en los elogios. También dejó en claro su deseo de cara a la próxima edición del torneo continental: "Siempre, siempre", respondió cuando le consultaron si le gustaría que el Xeneize gane la Copa.