Independiente Rivadavia jugará en la élite del fútbol: mirá qué le podría tocar en la Copa Libertadores

La expectativa se siente distinta. No es un partido más ni una fecha cualquiera del calendario. Para Independiente Rivadavia , lo que viene es otra cosa: el inicio de una historia completamente nueva. Por primera vez, el club mendocino estará en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores .

La cita será hoy 19 de marzo, en Luque, Paraguay, donde la Conmebol definirá cómo quedarán armadas las zonas del torneo más importante del continente. Desde las 20:00 , con transmisión en distintas plataformas, empezará a delinearse el camino del equipo que representa a Mendoza en este nuevo desafío.

No es un dato menor. Independiente Rivadavia se convierte en el segundo equipo mendocino en disputar la Libertadores , un paso que trasciende lo deportivo y se mete en lo histórico.

El presente, además, acompaña. La Lepra llega en un buen momento en el torneo local , liderando la Zona B con 20 puntos. Ese rendimiento le da un respaldo anímico importante, aunque el escenario continental plantea otra exigencia.

Comparte este estreno con Platense, otro debutante que refleja cierta renovación dentro del fútbol argentino. Ambos, sin embargo, parten desde el mismo lugar en el sorteo: el Bombo 4.

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Un sorteo que no da respiro

Estar en el último bombo tiene consecuencias directas. El margen de maniobra es mínimo y los cruces, en la mayoría de los casos, prometen ser exigentes.

En el Bombo 1 aparecen pesos pesados como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol y Nacional, además de equipos ecuatorianos que en los últimos años se volvieron protagonistas como Liga de Quito e Independiente del Valle.

El segundo escalón tampoco ofrece alivio: Lanús, Estudiantes de La Plata, Corinthians o Cruzeiro, entre otros, forman parte de un grupo competitivo y con experiencia internacional.

En el Bombo 3, la diversidad de estilos y geografías suma otro nivel de dificultad. Desde Junior de Colombia hasta Rosario Central o Universidad Católica de Chile, todos representan desafíos distintos.

Los posibles caminos para la Lepra

Con ese escenario, cualquier combinación puede convertirse en un grupo complejo. La lógica del sorteo indica que Independiente Rivadavia deberá enfrentar a un equipo de cada bombo superior, lo que abre un abanico amplio de posibilidades.

Desde cruces con gigantes brasileños hasta viajes exigentes en la altura o partidos ante históricos del continente, el recorrido puede ser tan variado como impredecible.

En ese contexto, los simuladores que circulan entre los hinchas empiezan a cobrar protagonismo. Permiten jugar con las combinaciones posibles y anticipar escenarios, aunque la realidad siempre guarda alguna sorpresa. Aquí puedes simular el posible grupo y los rivales que podría enfrentar la Lepra mendocina.

Más que un sorteo, el inicio de algo nuevo

Más allá de los rivales que toque enfrentar, hay algo que ya está definido: Independiente Rivadavia empieza a escribir su capítulo internacional. La Libertadores no solo exige desde lo futbolístico. También implica viajes, logística, presión y escenarios completamente distintos a los del torneo local.

Para el equipo mendocino, será una prueba de carácter. Una oportunidad para medirse en otro nivel y, al mismo tiempo, para poner su nombre en el mapa continental. El sorteo apenas marcará el punto de partida. Después, la historia la tendrá que escribir en la cancha.