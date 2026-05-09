La "maldición" que desafía a Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia atraviesa uno de los momentos más impactantes de su historia reciente. Líder de la Zona B, protagonista absoluto del Torneo Apertura 2026 y clasificado a los playoffs como uno de los mejores equipos del campeonato, el conjunto mendocino ahora enfrenta un desafío mucho más grande: romper una tendencia que se convirtió en pesadilla para los punteros.

En los últimos años, terminar primero en la fase regular dejó de ser garantía de título en el fútbol argentino. Todo lo contrario. La llamada “ maldición de los punteros ” se transformó en una constante que golpeó a varios favoritos antes de levantar el trofeo.

Desde el título de Colón en 2021, ningún equipo que terminó líder de su zona pudo coronarse campeón en los playoffs. Racing, River, Rosario Central, Boca y hasta el propio Godoy Cruz quedaron en el camino pese a dominar la fase inicial.

Ahora, el equipo dirigido por Alfredo Berti intentará quebrar esa lógica y confirmar que lo suyo no fue casualidad.

Lepra vs FLUMINEN Arce (1)

De sorpresa a candidato

Lo que comenzó como un gran arranque terminó convirtiéndose en una campaña histórica. La Lepra mendocina fue construyendo una identidad sólida, agresiva y efectiva, al punto de transformarse en una de las revelaciones más fuertes del fútbol argentino.

El crecimiento del equipo no pasó desapercibido. Independiente Rivadavia llegó a encadenar un inicio récord y se consolidó como uno de los conjuntos más difíciles del torneo.

Incluso en redes y foros futboleros comenzaron a reconocer el nivel del conjunto mendocino. En Reddit, hinchas rivales destacaron que “Independiente hizo todo bien” tras una de sus victorias más resonantes del campeonato.

independiente gimnasia costa gol copia 2 Alf Ponce Mercado / MDZ

La presión del favorito

Pero el escenario cambia en los mano a mano. Ahí es donde la historia reciente juega en contra de los líderes.

Los playoffs argentinos suelen premiar a los equipos más oportunistas, los que llegan de atrás y golpean en el momento justo. Y eso es justamente lo que Independiente Rivadavia buscará evitar: convertirse en otra víctima de una tendencia que ya parece una maldición.

Con el sueño intacto y la ilusión de toda Mendoza detrás, la Lepra irá por algo más que un título. Irá por romper una historia que persigue a todos los punteros.