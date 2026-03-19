La revelación del DT de Chelsea sobre el futuro de Enzo Fernández: "Me dejó muy claro..."

En medio de un clima caliente, apareció la voz del técnico de Chelsea para aclarar la situación de Enzo Fernández tras sus dichos luego de la eliminación.

El DT del Chelsea reveló que tuvo una charla con Enzo Fernández en la que hablaron acerca del futuro del exmediocampista de River.

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se refirió al futuro de Enzo Fernández y buscó llevar tranquilidad en un momento delicado para el club, tras la dura eliminación del campeón del Mundial de Clubes a manos del PSG con un lapidario resultado global de 2-8.

El contexto no ayuda. Chelsea atraviesa una crisis marcada por la eliminación en la Champions League ante París Saint-Germain, malos resultados en la liga y un clima tenso con los hinchas. En ese escenario, las palabras de Enzo habían generado ruido interno.

Qué dijo Enzo Fernández sobre su futuro tras la eliminación del Chelsea Enzo Fernández habló sobre su futuro en el Chelsea El Canciller Luego de las declaraciones del mediocampista, en las que había dejado abierta la puerta a una posible salida, el DT reveló que mantuvo una charla directa con el jugador antes del entrenamiento. "Tuve una larga conversación con Enzo, no solo sobre sus comentarios, sino también sobre cómo se siente y cómo podemos mejorar como equipo", explicó.

Rosenior fue claro al transmitir el mensaje que recibió del argentino: "Me dejó muy claro lo feliz que está aquí y lo comprometido que está con el equipo. También me dijo que la traducción fue malinterpretada", afirmó el DT este jueves en rueda de prensa.