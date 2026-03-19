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La revelación del DT de Chelsea sobre el futuro de Enzo Fernández: "Me dejó muy claro..."

En medio de un clima caliente, apareció la voz del técnico de Chelsea para aclarar la situación de Enzo Fernández tras sus dichos luego de la eliminación.

Diego Bautista

Diego Bautista

El DT del Chelsea reveló que tuvo una charla con Enzo Fernández en la que hablaron acerca del futuro del exmediocampista de River.

El DT del Chelsea reveló que tuvo una charla con Enzo Fernández en la que hablaron acerca del futuro del exmediocampista de River.

EFE

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, se refirió al futuro de Enzo Fernández y buscó llevar tranquilidad en un momento delicado para el club, tras la dura eliminación del campeón del Mundial de Clubes a manos del PSG con un lapidario resultado global de 2-8.

El contexto no ayuda. Chelsea atraviesa una crisis marcada por la eliminación en la Champions League ante París Saint-Germain, malos resultados en la liga y un clima tenso con los hinchas. En ese escenario, las palabras de Enzo habían generado ruido interno.

Qué dijo Enzo Fernández sobre su futuro tras la eliminación del Chelsea

Enzo Fernández habló sobre su futuro en el Chelsea

Luego de las declaraciones del mediocampista, en las que había dejado abierta la puerta a una posible salida, el DT reveló que mantuvo una charla directa con el jugador antes del entrenamiento. "Tuve una larga conversación con Enzo, no solo sobre sus comentarios, sino también sobre cómo se siente y cómo podemos mejorar como equipo", explicó.

Rosenior fue claro al transmitir el mensaje que recibió del argentino: "Me dejó muy claro lo feliz que está aquí y lo comprometido que está con el equipo. También me dijo que la traducción fue malinterpretada", afirmó el DT este jueves en rueda de prensa.

Liam Rosenior, DT de Chelsea
Liam Rosenior se refiri&oacute; a los dichos de Enzo Fern&aacute;ndez y asegur&oacute; que est&aacute; feliz en Chelsea

Liam Rosenior se refirió a los dichos de Enzo Fernández y aseguró que está feliz en Chelsea

Sin embargo, el técnico insistió en que el volante sigue comprometido: “Para mí, está totalmente enfocado en este grupo y en ganar aquí”. Mientras tanto, su nombre sigue siendo seguido de cerca por gigantes europeos, aunque puertas adentro intentan sostenerlo como pieza clave del proyecto.

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