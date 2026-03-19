La terrible lesión de Lang contra los carteles por la que Galatasaray demandará al Liverpool

En una acción aislada, el jugador del Galatasaray se enganchó el dedo pulgar con una valla de publicidad y fue trasladado al hospital de urgencia. El reclamo a la UEFA.

Lo que parecía un cierre más en el duelo entre Liverpool y Galatasaray por la Champions League terminó en una escena durísima que dejó en shock a todos en Anfield. Noa Lang, delantero del club turco, terminó gravemente herido por una inédita situación que va camino a tener consecuencias severas.

El momento ocurrió en los minutos finales, cuando el delantero fue a disputar una pelota cerca del lateral, perdió estabilidad y se fue directo contra los carteles de publicidad. En la caída, su pulgar quedó atrapado en la estructura y lo que siguió fue desesperante: gritos de dolor y compañeros pidiendo asistencia de inmediato.

Si bien no parecía nada grave, el encuentro se demoró por varios minutos por el llanto desesperante de Lang: se lo llevaron en camilla del campo de juego, con oxígeno incluido. La gravedad de la lesión obligó a trasladarlo rápidamente a un hospital de Inglaterra, donde fue intervenido de urgencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2034587428288127381&partner=&hide_thread=false DURÍSIMAS LESIONES EN EL GALATASARAY:



Tras el choque contra los carteles de publicidad, Noa Lang sufrió un corte grave en el pulgar derecho y será operado en Liverpool



Victor Osimhen tiene una fractura en el antebrazo derecho y se le colocó una escayola (yeso) pic.twitter.com/kMERpgiRcs — SportsCenter (@SC_ESPN) March 19, 2026 Galatasaray demandará al Liverpool tras la escalofriante lesión de Noa Lang Pero la historia no quedó solo en lo deportivo. Con la eliminación en octavos de final ya consumada, el Galatasaray no piensa dejar pasar los hechos y avanzaron con un reclamo formal ante la UEFA, considerando que hubo graves fallas en la seguridad.

En ese sentido, Eray Yazga, dirigente del club turco, fue claro sobre los pasos a seguir: "Presentamos una queja ante los representantes de la UEFA después del partido. Ellos también hicieron sus investigaciones y evaluarán lo ocurrido". Y redobló la apuesta: "Estamos en conversaciones con nuestros abogados. Presentaremos una demanda de indemnización ante la UEFA".