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Concluyeron los octavos de la Champions League y así quedó el cuadro de cuartos de final

Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Bayern Múnich continúan en camino en la Champions League y se suman a Real Madrid, Arsenal, PSG y Sporting.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

Julián Álvarez convirtió un gol clave para que el Atlético avance a cuartos de la Champions League.

Julián Álvarez convirtió un gol clave para que el Atlético avance a cuartos de la Champions League.

EFE

Tras lo que fue una apasionante jornada de martes, este miércoles concluyeron los octavos de final de la Champions League y quedaron definidos los 8 clubes que disputarán los cuartos de final, así como también los cruces. Esta tarde, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Bayern Múnich se sumaron a Real Madrid, Arsenal, París Saint-Germain y Sporting de Lisboa.

En el duelo con más argentinos de todos, el Colchonero supo defender el triunfo 5-2 obtenido en la ida, por lo que pese a caer 3-2 en Londres contra el Tottenham del Cuti Romero, avanzó de fase -Julián Álvarez convirtió un gol clave al minuto 47-. Su rival será el Barça, que unas horas antes había aplastado 7-2 a Newcastle (8-3 en el global).

El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid

El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid

Otra serie que finalizó en paliza fue la del Bayern, que tras el lapidario 6-1 sobre Atalanta en Italia, volvió a golear en Alemania por 4-1, decretando un impactante 10-2 en el acumulado. Por último, el Liverpool de Alexis Mac Allister, que debía remontar un 0-1 ante Galatasaray, pisó fuerte en Anfield y se impuso por 4-0.

Un dato peculiar de esta serie de octavos de final es que entre los 16 encuentros que se disputaron en la fase (8 de ida, 8 de vuelta), se marcaron nada menos que 68 goles (un promedio de 4,25 tantos por partido). Es la mayor cantidad de anotaciones que se convierten en esta instancia en el Siglo XXI y la tercera de la historia tras las ediciones de 1959/60 (74 gritos) y 1955/56 (71).

Así quedaron lo cuartos de la Champions League

Cuartos de final Champions League 2026
El cuadro de cuartos de final.

El cuadro de cuartos de final.

De un lado de la llave quedaron dos cruces que podrían considerarse finales anticipadas: Liverpool enfrentará al PSG y el Real Madrid al Bayern Múnich. De estos 4 equipos saldrá uno de los finalistas. El otro saldrá de los duelos de Barcelona contra Atlético de Madrid y de Sporting contra Arsenal. Los cuartos comenzarán a disputarse el martes 7 de marzo y concluirán el miércoles 15.

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