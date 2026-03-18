Concluyeron los octavos de la Champions League y así quedó el cuadro de cuartos de final

Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Bayern Múnich continúan en camino en la Champions League y se suman a Real Madrid, Arsenal, PSG y Sporting.

Julián Álvarez convirtió un gol clave para que el Atlético avance a cuartos de la Champions League.

En el duelo con más argentinos de todos, el Colchonero supo defender el triunfo 5-2 obtenido en la ida, por lo que pese a caer 3-2 en Londres contra el Tottenham del Cuti Romero, avanzó de fase -Julián Álvarez convirtió un gol clave al minuto 47-. Su rival será el Barça, que unas horas antes había aplastado 7-2 a Newcastle (8-3 en el global).

El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid Otra serie que finalizó en paliza fue la del Bayern, que tras el lapidario 6-1 sobre Atalanta en Italia, volvió a golear en Alemania por 4-1, decretando un impactante 10-2 en el acumulado. Por último, el Liverpool de Alexis Mac Allister, que debía remontar un 0-1 ante Galatasaray, pisó fuerte en Anfield y se impuso por 4-0.

Un dato peculiar de esta serie de octavos de final es que entre los 16 encuentros que se disputaron en la fase (8 de ida, 8 de vuelta), se marcaron nada menos que 68 goles (un promedio de 4,25 tantos por partido). Es la mayor cantidad de anotaciones que se convierten en esta instancia en el Siglo XXI y la tercera de la historia tras las ediciones de 1959/60 (74 gritos) y 1955/56 (71).