Concluyeron los octavos de la Champions League y así quedó el cuadro de cuartos de final
Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Bayern Múnich continúan en camino en la Champions League y se suman a Real Madrid, Arsenal, PSG y Sporting.
Tras lo que fue una apasionante jornada de martes, este miércoles concluyeron los octavos de final de la Champions League y quedaron definidos los 8 clubes que disputarán los cuartos de final, así como también los cruces. Esta tarde, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Bayern Múnich se sumaron a Real Madrid, Arsenal, París Saint-Germain y Sporting de Lisboa.
En el duelo con más argentinos de todos, el Colchonero supo defender el triunfo 5-2 obtenido en la ida, por lo que pese a caer 3-2 en Londres contra el Tottenham del Cuti Romero, avanzó de fase -Julián Álvarez convirtió un gol clave al minuto 47-. Su rival será el Barça, que unas horas antes había aplastado 7-2 a Newcastle (8-3 en el global).
El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid
Otra serie que finalizó en paliza fue la del Bayern, que tras el lapidario 6-1 sobre Atalanta en Italia, volvió a golear en Alemania por 4-1, decretando un impactante 10-2 en el acumulado. Por último, el Liverpool de Alexis Mac Allister, que debía remontar un 0-1 ante Galatasaray, pisó fuerte en Anfield y se impuso por 4-0.
Un dato peculiar de esta serie de octavos de final es que entre los 16 encuentros que se disputaron en la fase (8 de ida, 8 de vuelta), se marcaron nada menos que 68 goles (un promedio de 4,25 tantos por partido). Es la mayor cantidad de anotaciones que se convierten en esta instancia en el Siglo XXI y la tercera de la historia tras las ediciones de 1959/60 (74 gritos) y 1955/56 (71).
Así quedaron lo cuartos de la Champions League
De un lado de la llave quedaron dos cruces que podrían considerarse finales anticipadas: Liverpool enfrentará al PSG y el Real Madrid al Bayern Múnich. De estos 4 equipos saldrá uno de los finalistas. El otro saldrá de los duelos de Barcelona contra Atlético de Madrid y de Sporting contra Arsenal. Los cuartos comenzarán a disputarse el martes 7 de marzo y concluirán el miércoles 15.