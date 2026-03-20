La Selección argentina tiene rival confirmado para el amistoso en la Bombonera: Mauritania

El anuncio se oficializó desde la cuenta oficial de la Selección a una semana del partido que se jugará en la cancha de Boca Juniors.

El encuentro reemplazará a la Finalissima que debía jugarse ese mismo día ante la Selección de España en el Estadio Lusail, pero que fue suspendida a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/2035038816059211863&partner=&hide_thread=false #FechaFIFA La Selección Argentina jugará un amistoso ante Mauritania el próximo viernes 27 de marzo, desde las 20.15, en La Bombonera.



https://t.co/B9lfoMdo0e pic.twitter.com/0I6iG6Wth7 — Selección Argentina (@Argentina) March 20, 2026 Mauritania aparece como un rival de menor peso en la previa: el conjunto africano finalizó quinto, entre seis equipos, en su grupo de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, del que logró clasificarse la Selección de Senegal.

En tanto, la agenda del combinado nacional podría sufrir otra modificación. Cuatro días después del choque ante Mauritania, Argentina tenía previsto enfrentar a la Selección de Guatemala, también en La Bombonera, aunque ese compromiso quedó en suspenso por un conflicto reglamentario con la FIFA.