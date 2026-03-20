La Selección argentina tiene rival confirmado para el amistoso en la Bombonera: Mauritania
El anuncio se oficializó desde la cuenta oficial de la Selección a una semana del partido que se jugará en la cancha de Boca Juniors.
La Selección argentina de fútbol sumó un nuevo compromiso a su calendario en la última fecha FIFA previa al Mundial 2026. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará un amistoso frente a la selección de Mauritania el próximo 27 de marzo en La Bombonera.
El encuentro reemplazará a la Finalissima que debía jugarse ese mismo día ante la Selección de España en el Estadio Lusail, pero que fue suspendida a raíz del conflicto en Medio Oriente.
Mauritania aparece como un rival de menor peso en la previa: el conjunto africano finalizó quinto, entre seis equipos, en su grupo de las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo, del que logró clasificarse la Selección de Senegal.
En tanto, la agenda del combinado nacional podría sufrir otra modificación. Cuatro días después del choque ante Mauritania, Argentina tenía previsto enfrentar a la Selección de Guatemala, también en La Bombonera, aunque ese compromiso quedó en suspenso por un conflicto reglamentario con la FIFA.
Por el momento, la AFA no brindó precisiones sobre la situación de ese segundo amistoso, en una ventana internacional que se reconfiguró a último momento.