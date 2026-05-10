Nahuel Molina se desgarró y encendió las alarmas en la Selección argentina a semanas del Mundial

La Selección argentina recibió una noticia que generó preocupación a poco más de un mes del inicio del Mundial 2026 . Nahuel Molina sufrió un desgarro en el encuentro que Atlético de Madrid perdió por 1-0 frente a Celta de Vigo y ahora deberá afrontar un período de recuperación que pone en duda su plenitud física para el debut de la Albiceleste.

El lateral derecho de 28 años sintió una molestia muscular durante la primera media hora del partido correspondiente a La Liga y debió ser reemplazado. Aunque inicialmente no se conocieron detalles precisos sobre la gravedad de la lesión ni la zona afectada, rápidamente se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Molina se convirtió en una pieza clave dentro del ciclo de Scaloni y es considerado titular indiscutido. Por eso, cualquier inconveniente físico genera inquietud en la previa de una competencia tan exigente como la Copa del Mundo, donde Argentina debutará el próximo 16 de junio frente a Argelia.

Según informó TyC Sports, el defensor sufrió un desgarro grado 1 y tendrá aproximadamente 21 días de recuperación. De esta manera, si evoluciona favorablemente, llegaría en condiciones al estreno de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial .

Sin embargo, más allá de los tiempos estimados, habrá que esperar cómo responde físicamente durante las próximas semanas y si Scaloni considera conveniente arriesgarlo desde el arranque en el debut. En este tipo de lesiones musculares, la exigencia competitiva y la falta de ritmo suelen ser factores determinantes.

nahuel molina1 La Selección argentina en alerta por la lesión de Nahuel Molina. Instagram @nahuelmolina35

El futbolista logró consolidarse como titular durante el ciclo del entrenador campeón del mundo, especialmente después de su rendimiento en Qatar 2022. Allí terminó imponiéndose en la consideración sobre Gonzalo Montiel, con quien mantuvo una intensa disputa por el puesto durante varios años.

La lista de Scaloni para el Mundial 2026

La lesión de Molina aparece en un momento sensible para la planificación de la Selección argentina. Aunque Scaloni aseguró en la última fecha FIFA que tiene la lista “bastante clara”, todavía resta definir oficialmente la nómina definitiva para el Mundial.

El plazo para presentar la convocatoria final vencerá el próximo 30 de mayo. La idea del cuerpo técnico es que el plantel se reúna entre el 28 y el 29 de este mes en Kansas, ciudad elegida para comenzar la concentración previa al torneo que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

En ese contexto, el estado físico de Molina será seguido de cerca. Argentina cuenta con alternativas en el puesto, pero ninguna logró asentarse con la continuidad y el rendimiento del actual jugador de Atlético de Madrid. En las últimas convocatorias, las lesiones de Montiel llevaron a Scaloni a observar otras opciones, como Agustín Giay, aunque el ex San Lorenzo todavía corre desde atrás en la consideración del entrenador.

Mientras tanto, en la Selección argentina esperan que el lateral pueda recuperarse sin complicaciones y llegar en plenitud al gran objetivo del año: defender el título mundial obtenido en Qatar.