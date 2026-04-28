Mendoza re loca: todas las fotos del desfile de moda que sorprendió en un escenario totalmente inusual

En un escenario donde las estructuras imponentes enmarcaron el trabajo y la materia prima, la moda irrumpió para suavizar las líneas y aportar un brillo cosmopolita en una noche totalmente diferente para Mendoza. La propuesta de este desfile logró reunir a entusiastas de todas las edades.

El evento se alejó de los cánones tradicionales para proponer una pasarela orgánica, donde el público pudo sentir de cerca la vibración de cada diseño.

La cita fue en Planta Uno, bajo la estructura de la antigua grúa Pescarmona y vibró con una transición fluida, mostrando diseños para quienes buscan estilo en el entrenamiento, hasta el urban chic que hoy domina las calles de Mendoza. Se apreció una gran versatilidad: pantalones deportivos que se elevaban con sacos de corte impecable y botas de caña alta que otorgaban una impronta poderosa a cada pasada, reafirmando que la comodidad no negocia con la elegancia.

El evento, llamado "Forja", mostró texturas que jugaron un rol protagónico, desafiando el tacto incluso a la distancia. Las transparencias, una de las tendencias más fuertes de la temporada, se adueñaron de faldas etéreas, bodys, remeras y vestidos que jugaban con la sensualidad y el misterio. En contraste, el látex y los cueros brillantes aportaron una dosis de rebeldía moderna, recordando la estética disruptiva del K-pop y el espíritu punk que apareció en algunas prendas cuadrillé, con accesorios como cadenas, tachas y otros accesorios metálicos.

Un desfile con poder urbano: borceguíes, botas y capas oversize, una fórmula infalible que dominó el desfile de moda de Forja.

La moda en tonos chocolate: urbano y chic

La paleta cromática elegida por los diseñadores fue un fiel reflejo de la temporada otoñal. Abrigos como sacos, camperas y capas en color marrón chocolate, en toda su gama de profundidades, se consolidaron como el nuevo negro, acompañados por tonos marfil, beige y verdes que evocan la naturaleza de nuestros paisajes.

Los accesorios no fueron un detalle menor, sino el acento necesario para cerrar cada concepto. Lentes de sol de diseño retro-futurista, gorros con impronta urbana y cadenas que sumaban peso visual se mezclaron con estampados minimalistas en medias y vestidos. Incluso la moda masculina se permitió explorar nuevos territorios, incorporando transparencias y cortes oversize que rompieron con los moldes clásicos, demostrando que el estilo hoy es, ante todo, libertad.

Desfile Forja (46) El color marrón: tonos de temporada en un estilo urbano. Foto: Mariano Ruffo

El broche de oro: entre fuegos y etiquetas locales

El cierre del evento recuperó la mística de las grandes galas. Vestidos de quince años en colores vibrantes y novias envueltas en nubes de tul, seda y organza desfilaron bajo las luces, devolviéndole al acero esa cuota de romance eterno. La experiencia se completó con el brindis de nuestras bodegas y una propuesta de coctelería que maridó a la perfección con el show de fuegos realizado por un artista circense que le dio un toque de adrenalina al cierre.

Este encuentro, que posicionó a este espacio como un escenario ideal para la cultura local, fue posible gracias al trabajo de Visión Models y un gran equipo de producción quienes lograron que los diseños que lucieron más de 50 modelos caminaran con firmeza por una pasarela poco convencional.

Mirá la galería de fotos con los mejores looks de este desfile:

Desfile Forja (28) Foto: Mariano Ruffo

Desfile Forja (1) Foto: Mariano Ruffo

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