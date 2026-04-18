Todos los Sociales de un desfile impactante: moda, glam y chisme

Fabián Zitta presentó su nuevo desfile Couture Fall 2026 titulada "Acto Número 1" junto con el lanzamiento de su primera fragancia, "Fabián Zitta N°1 EDP"... y como era de esperarse, decenas de famosos y socialités dijeron presente.

Sobre la pasarela, un lineup de 36 modelos con figuras como Imán Kaumann y Daniela Urzi interpretó una colección construida desde una colorimetría acotada pero potente, con un fuerte énfasis en el trabajo de las formas. Los maxi volúmenes y las siluetas escultóricas fueron los protagonistas, acompañados por un desarrollo artesanal minucioso que se percibió en cada terminación.

Fabián Zitta presentó “Acto Número 1” y su primera fragancia en una noche inmersiva.

"Acto Número 1" se apoyó en una mirada amplia sobre el ecosistema global: cambios climáticos, erosión del viento, desgaste del agua en los océanos y movimientos geológicos de la tierra se tradujeron en texturas, estructuras y caídas. En paralelo, aparecieron referencias a la arquitectura experimental y a figuras como Julio Le Parc, en una exploración de construcciones no convencionales .

La colección también se detuvo en el propio sistema de la moda y su carácter efímero, proponiendo una mirada que busca trascender tendencias y reafirmar un sello auténtico sostenido en la experimentación textil. Plisados trabajados de manera no tradicional, materiales nobles con acabados artesanales y un uso consciente de los recursos marcaron el pulso de una propuesta donde cada detalle tuvo una intención clara. "Pretendo reinterpretar el deseo en una mujer actual: sofisticada, segura y exclusiva. Solo diseño piezas para ser auténticas, sin tiempo y con sentido", aseguró el diseñador, sintetizando en palabras una filosofía que se hizo visible en cada uno de los 35 looks presentados.

Desfile Fabian Zitta (2) Una colección impactante junto a su fragancia “N°1 EDP”.

Las piezas fueron confeccionadas con géneros italianos seleccionados en origen por el propio Zitta, incluyendo materiales provenientes de remanentes de colección de fábricas en experimentación. Vinilos derivados de plásticos reciclados, prints y gofrados 3D, plisados calados y fibras naturales recicladas se combinaron en una apuesta que unió innovación, sustentabilidad y lujo desde un lugar no convencional.

Acompañando cada salida, el diseñador sumó una línea de accesorios pensada como parte integral del look: carteras, zapatos y joyería diseñados específicamente para cada conjunto, donde sus clásicos toques fetiche volvieron a aparecer en siluetas sexys de cuero y juegos de transparencias.

La locación jugó un papel fundamental, con una impronta de estilismo nipón muy marcada que se tradujo en siluetas tipo pagoda, morfologías antagonistas y un fuerte expresionismo en pelo y maquillaje. El desfile fue concebido como una experiencia inmersiva, donde cada detalle estuvo pensado para construir sentido. "La moda es un show para generar deseo, apropiación y pertenencia al lujo diferente del universo Zitta", afirmó.

Desfile Fabian Zitta (3) Maxi volúmenes, materiales reciclados y una narrativa sensorial total.

El otro gran momento de la noche llegó con la presentación de "Fabián Zitta N°1 EDP", la primera fragancia del diseñador, pensada como una extensión de su universo creativo, una capa invisible que completa el concepto de vestirse desde una lógica más amplia. "Cuando Fabián me habló de su idea de crear una fragancia, supe que no sería un perfume más, sino una extensión olfativa de su universo estético. Esta creación logra capturar lo etéreo y lo sofisticado con la misma delicadeza con la que él diseña cada prenda. Es una fragancia que se siente como una caricia invisible, envolvente, atemporal. Tiene la capacidad de contar una historia sin palabras: la historia de una elegancia que no necesita explicaciones", expresó Melina Napolitano.

Desfile Fabian Zitta (1) Así fue el desfile conceptual de Fabián Zitta.

El perfume, de la familia Chipre Floral y definido como genderless, presenta una composición enigmática y sensual a partir de notas terrosas, la profundidad de la violeta y acordes resinosos, generando una sensación introspectiva pero con una presencia marcada hacia el exterior, donde el concepto de "sillage", es decir, la estela que deja la fragancia, fue pensado como protagonista.

En la primera fila, el evento reunió a figuras como Pampita, Valeria Mazza, Romina Gaetani, Andrea Frigerio, Sofía Zámolo, Liz Solari, Sofía Jujuy Jiménez, Flor de la V, Paloma Herrera y Fabián Medina Flores, entre otros, que acompañaron al diseñador en este momento tan importante de su carrera.

Mirá la galería de fotos de los famosos presentes para el desfile:

Fabián Zitta y su socio Charly Fonseca, junto a Analia Maiorana, en la presentación de la nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Fabián Zitta y su socio Charly Fonseca, junto a Analia Maiorana.

Flavia Masetto y su hermana Cecilia acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Flavia Masetto y su hermana Cecilia.

Sofía “Jujuy”. Jiménez acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Sofía “Jujuy” Jiménez.

Benito Fernández acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Benito Fernández.

Valeria Mazza acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Valeria Mazza.

Charly Fonseca, Romina Gaetani, Valeria Mazz aacompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Charly Fonseca, Romina Gaetani y Valeria Mazza acompañando a Fabián Zitta.

Vicky Brea acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Vicky Brea.

Paloma Herrera y su pareja acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Paloma Herrera y su pareja.

Carolina “Pampita” Ardohain acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Carolina “Pampita” Ardohain.

Liz Solari y Flor de la V acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Liz Solari y Flor de la V acompañando a Fabián Zitta.

Flor de la V acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Flor de la V.

Gabriela Sari acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Gabriela Sari.

Mauara Mariussi Reynal, Julieta Kemble y Vicky Brea acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Mauara Mariussi Reynal, Julieta Kemble y Vicky Brea.

Andrea Frigerio acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Andrea Frigerio.

Evelyn Scheild, Andrea Frigerio y Teresa Calandra acompañando a Fabián Zitta en la presentación de su nueva colección “Acto Número 1” y lanzamiento de su primera Fragancia Evelyn Scheild, Andrea Frigerio y Teresa Calandra.