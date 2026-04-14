El impactante look de Emilia Mernes: todos los detalles del outfit con el que deliraron en redes

Todos los detalles del outfit de Emilia Mernes que brilló en Coachella. Un diseño de alta costura para una performance inolvidable.

Emilia Mernes subió a uno de los escenarios más codiciados del festival de Coachella y convirtió su presentación en un momento tan musical como estético. Compartió show con Luísa Sonza en una edición que reunió a figuras como Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G.

Para la ocasión, Emilia eligió un body negro de Celia Kritharioti, con un escote en V profundo que llegaba hasta el abdomen. Toda la superficie estaba intervenida con piedras negras y plateadas, así como también contaba con apliques de eslabones largos que acompañaron la dinámica del show. El look se completó con medias de red negras y bucaneras acordonadas al tono, generando una silueta potente, sostenida tanto por las prendas como por la forma de llevarlas en el escenario.

En el plano beauty, Emilia llevó el pelo suelto con extensiones y ondas en las puntas. El maquillaje apostó a un delineado cat eye con sombras grises, rubor, labios nude delineados y unas pequeñas piedritas brillantes alrededor de los ojos. El styling estuvo a cargo de Dav Martens, a quien la cantante agradeció con un “Gracias amiga por dejarme ser parte de Sonzachella”, en referencia a su participación junto a la artista brasileña.

Luísa Sonza, por su parte, acompañó con un look en sintonía y lució un corpiño escotado y bombacha con tachas, medias translúcidas, bucaneras de cuero y mangas animal print con apliques de piel.