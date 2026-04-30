Siguen los días agradables en Mendoza: a cuánto subirá la máxima
La temperatura bajará apenas en Mendoza este jueves, en una jornada de tiempo bueno y con máxima de 23°.
El último día de abril mostrará en Mendoza un escenario bastante tranquilo, con buenas condiciones de tiempo y sin grandes cambios en la temperatura. El jueves se presentará estable en la provincia, con una leve baja en la temperatura respecto de los días previos y con brisas provenientes del sector sur.
La máxima será de 23° y la mínima de 7°, dentro de un día que mantendrá mañanas frías y tardes agradables, indica el pronóstico del tiempo del Servcio Meteorológico Nacional. Se espera un cielo despejado durante todo el día.
En el adelanto para los próximos días, el viernes volverá a mostrar una suba leve en la temperatura, con una máxima de 25° y una mínima de 8°, otra vez con tiempo bueno. El sábado, en cambio, aparecerá un nuevo descenso térmico, con 19° de máxima y 8° de mínima, además de cielo algo nublado y poco nuboso en cordillera.