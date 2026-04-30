Siguen los días agradables en Mendoza: a cuánto subirá la máxima

La temperatura bajará apenas en Mendoza este jueves, en una jornada de tiempo bueno y con máxima de 23°.

Mendoza tendrá este jueves una máxima de 23° y una jornada estable en gran parte de la provincia.

El último día de abril mostrará en Mendoza un escenario bastante tranquilo, con buenas condiciones de tiempo y sin grandes cambios en la temperatura. El jueves se presentará estable en la provincia, con una leve baja en la temperatura respecto de los días previos y con brisas provenientes del sector sur.

La máxima será de 23° y la mínima de 7°, dentro de un día que mantendrá mañanas frías y tardes agradables, indica el pronóstico del tiempo del Servcio Meteorológico Nacional. Se espera un cielo despejado durante todo el día.

frio invierno ola polar abrigo (9).JPG El jueves seguirá en Mendoza con tiempo bueno, mañana fría y viento moderado del sur. ALF PONCE MERCADO / MDZ