El delirante y espectacular show callejero que es furor en el centro de Mendoza

El mediodía en la Plaza San Martín se vio interrumpido por una frecuencia inesperada y un show que impactó. Entre el murmullo habitual del microcentro de la Ciudad de Mendoza , una melodía pegadiza de 1985 comenzó a cobrar vida.

Se trató del show de una pareja de artistas callejeros que, ataviados con la imponente estética andina del altiplano, decidieron reinterpretar los hitos del pop global utilizando la pureza de instrumentos autóctonos, hechizando a los transeúntes con un hitazo del famoso dúo Modern Talking.

De los Andes al Italo Disco: el show que reversiona hits de los 80 con sikus y quenas en el centro de Mendoza

La sorpresa mayor llegó con los primeros compases de Cheri Cheri Lady. Lo que en la versión original es un teclado sintetizador que emula texturas étnicas, aquí fluye con autenticidad a través de un típico sikus y una quena. El resultado es una atmósfera magnética que logra fusionar el pulso del italo disco con la mística del oeste central de América.

Tecnología y tradición en el centro de Mendoza

Modern Talking del altiplano 2 Bajo el sol del mediodía mendocino los músicos despliegan un colorido vestuario cargado de simbología andina. Foto: Diego Quiroga - MDZ

Lejos de la improvisación, el despliegue técnico del grupo destaca por su nitidez. Equipados con una consola alemana de alta gama y un sistema de amplificación robusto, los músicos disparan pistas instrumentales retro desde un dispositivo móvil, logrando un sonido vibrante y llamativo en plena vía pública. La puesta en escena se completa con una ornamentación cargada de simbolismo: flecos, atrapasueños y plumajes decoran los pies de los micrófonos, mientras que el rítmico galope de las chajchas —instrumento de percusión tradicional elaborado con pezuñas de auquénidos— marca el tempo de los clásicos de los 80 y 90.

Mirá el video en el que los músicos hacen una versión andina de Modern Talking:

Modern Talking: músicos del atliplano recrean un hitazo retro pop Video: Diego Quiroga - MDZ

Bajo el sol radiante de Mendoza, el contraste es total. Mientras algunos peatones atraviesan la escena con la indiferencia propia de la rutina urbana, una gran cantidad de turistas y residentes se dejan seducir por la propuesta. El maletín a los pies de los artistas, que espera una propina en billetes, es el termómetro que mide al público que agradece este puente cultural entre la nostalgia radial y las raíces profundas de la cordillera.