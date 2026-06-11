Quién es Santino Curto, el hijo de Denise Dumas que apareció por primera vez en televisión y causó furor

El joven de 22 años estuvo presente este jueves en LAM y en pocas minutos multiplicó sus seguidores en Instagram tras mostrarse ante las cámaras.

La emisión del miércoles de LAM tuvo un invitado muy especial para Denise Dumas. Por primera vez desde que comenzó su carrera en los medios, su hijo Santino Curto visitó un estudio de televisión y aceptó aparecer frente a las cámaras, generando un momento cargado de emoción para la conductora.

El joven, de 22 años, es hijo de Denise y de Germán Barceló, su primer esposo, con quien además tuvo a Isabella. Aunque siempre eligió mantenerse alejado de la exposición mediática, recientemente decidió dar un paso importante en el mundo artístico.

Hijo de Denise Dumas en LAM Santino Curto, hijo de Denise. Captura de pantalla Youtube América TV. La música ocupa un lugar central en la vida de Santino, una pasión que comparte con su padre, quien años atrás dejó la actuación para dedicarse de lleno a esa actividad. Tras un largo proceso de trabajo, presentó Arrepentido, su primera canción como solista. El tema, una bachata, llegó acompañado por un videoclip.

Su aparición en el programa de Ángel de Brito tuvo un impacto inmediato. En pocas horas, su cuenta de Instagram pasó de reunir cerca de 13 mil seguidores a superar los 31 mil. Un crecimiento similar se registró también en su canal de YouTube.

Mirá a Denise bailando con su hijo, Santino, el tema Arrepentido Denise Dumas Y Santino Curto Bailando Arrepentido Antes de enfocarse en su carrera musical, Santino había tomado otro rumbo. Luego de finalizar sus estudios secundarios, decidió mudarse a Nueva Zelanda con la intención de trabajar y continuar formándose. Sin embargo, con el tiempo optó por regresar a la Argentina para apostar por aquello que realmente lo apasionaba.