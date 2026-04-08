La Ciudad de Mendoza anunció la reapertura de una transitada calle del centro

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza anunció que se habilitó al tránsito vehicular la calle General Paz, una de las arterias más transitadas del centro, luego de completar trabajos de reacondicionamiento en su capa asfáltica. Las tareas se realizaron en el tramo comprendido entre Mitre y San Martín, lo que permitió restablecer la circulación normal en la zona.

En paralelo, el municipio informó que comenzarán las tareas de fresado en calle Necochea, en el sector que va desde San Martín hasta Belgrano. Posteriormente, se avanzará con la colocación de nueva carpeta asfáltica, en un esquema de obra que prevé intervenir una cuadra por día para reducir el impacto en el tránsito .

Estas intervenciones forman parte del Plan de Mejoramiento y Reconstrucción de Calles, una iniciativa que contempla la intervención de más de 143 cuadras en distintos puntos de la ciudad, lo que representa aproximadamente 169.000 metros cuadrados de calzada.

Según detallaron desde el municipio, ya se han completado más de 130 cuadras, por lo que el programa se encuentra en su etapa final. La ejecución de estas obras apunta a optimizar tanto la circulación vehicular como peatonal, mejorando la seguridad y la calidad del desplazamiento en zonas clave.

La inversión destinada a este plan es de carácter municipal y busca sostener el mantenimiento de la infraestructura urbana, con intervenciones progresivas en distintos barrios y sectores estratégicos del ejido capitalino.

Otros cortes y trabajos en ejecución

Además de las obras ya finalizadas y las próximas a iniciarse, continúan desarrollándose intervenciones en otras calles relevantes de la Ciudad. En Arístides Villanueva, entre Huarpes y Boulogne Sur Mer, se mantiene un corte parcial de tránsito debido a trabajos vinculados a la ampliación de la red sanitaria.

Estas tareas están a cargo de la empresa Criba y corresponden a una obra de carácter privado. En tanto, en calle Patricias Mendocinas se ejecutan trabajos de reconstrucción de losas, lo que implica un corte total en el tramo comprendido entre Gutiérrez y Rivadavia.

Desde la comuna indicaron que todas las intervenciones se realizan con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y minimizar, en la medida de lo posible, las complicaciones para quienes circulan diariamente por el centro mendocino.