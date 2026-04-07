Semana Santa en la Ciudad de Mendoza: cuántos turistas arribaron a la capital

Semana Santa dejó un balance positivo para la Ciudad de Mendoza . De acuerdo a datos del Observatorio Turístico de la Ciudad, el flujo turístico superó los 69.000 visitantes, lo que provocó que hubieran establecimientos hoteleros con el 100% de su capacidad. Esto se tradujo en una ocupación promedio del 79%.

Según los datos oficiales, el movimiento que hubo durante el fin de semana largo le dejó a las arcas de la Ciudad más de $19.000 millones, lo que generó un impacto altamente positivo en la economía local.

Las encuestas realizadas por el Observatorio Turístico de la Ciudad de Mendoza arrojaron evidenciaron que el 68,8% de los turistas fueron de origen nacional. En ese sentido, la mayor cantidad de visitantes provino de la Provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba y Santa Fe.

En referencia a los turistas extranjeros, que ocuparon el 31,2% de la totalidad de visitantes, provinieron principalmente de Brasil y México, aunque también hubo mucha presencia de chilenos, peruanos, uruguayos y venezolanos.

Otro dato a destacar es que la estadía promedio de los turistas fue de cuatro noches, con un gasto diario per cápita de $143.336. En ese sentido, el 37% de los turistas declaró un consumo superior a los $60.000 por día, lo que consolida a Mendoza como un destino valorado por la calidad de sus servicios y experiencias.

Ciclo de Charlas MDZ inversiones Sociales Ciclo de Charlas MDZ atardecer ciudad de mendoza edificio gómez La mayoría de los turistas que llegaron a la Ciudad de Mendoza fue de origen nacional, aunque también hubo fuerte presencia de visitantes extranjeros. Rodrigo D'Angelo / MDZ

A la hora de elegir a Mendoza como destino, casi la mitad de visitantes (46%) se guió por lo que dicen las redes sociales, mientras que el 29% llegó por recomendaciones personales, y el 20% quiso revivir experiencias previas.

En cuanto a la elección de alojamiento, el 35% optó por plataformas como Airbnb y alquileres temporarios, mientras que el 65% eligió hoteles y departamentos de distintas categorías, lo que marca que la Ciudad cuenta con un amplio abanico de posibilidades en el rubro.

Un factor clave para la llegada de turistas fue la conectividad aérea. En ese sentido, el 41% de los visitantes llegó en transporte aéreo. Por otra parte, el 36% llegó en automóvil, el 20% lo hizo en bus, y el resto en otros medios.

Una agenda cultural para todos los gustos

Uno de los atractivos que influyó en la elección de los turistas fue la amplia variedad de propuestas culturales que la Ciudad ofreció durante todo el fin de semana largo. En ese sentido se pueden destacar eventos como el circuito especial en bus “Malvinas: Huellas de Gloria”, en el que se conmemoró los 44 años de la guerra de Malvinas, el Día de Campo en la Bodega Los Haroldos, o el tradicional Tour de Semana Santa, un circuito en siete iglesias, entre otros.