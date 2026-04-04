Semana Santa positiva: Mendoza alcanzó el 85% de ocupación hotelera y fue de los destinos más elegidos del país

Mendoza cerrará el fin de semana largo de Semana Santa con un balance más que positivo. De acuerdo a información oficial, la provincia registró un promedio del 85% de ocupación hotelera , lo que la convirtió en uno de los destinos más elegidos de Argentina .

Según se desprende de los datos aportados por el Observatorio Turístico del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Mendoza recibió 69.213 turistas durante Semana Santa. En ese contexto, el ente señala que la estadía promedio fue de 3 días, mientras que el gasto diario per cápita fue de $92.519. Para la economía provincial esto se traduce en un ingreso estimado de $19.201 millones.

"Mendoza volvió a demostrar su fortaleza como destino turístico. Veníamos de un fin de semana largo reciente y, aún así, logramos un 85% de ocupación promedio", destacó Gabriela Testa, presidenta del Emetur.

Si se hace un desglose, se puede observar que el Área Metropolitana tuvo una ocupación del 91%, cifra que la ubica por encima del promedio provincial. En tanto, destinos como Potrerillos , Cacheuta y la Ruta 82 también alcanzaron niveles prácticamente plenos.

El Área Metropolitana fue de las zonas más elegidas por los turistas.

Por su parte, el movimiento turístico en el sur de la provincia estuvo levemente por debajo del promedio. En San Rafael se registró un 78% de ocupación en villas turísticas y un 76% en la ciudad; en General Alvear las cifras alcanzaron el 80%, mientras que en Malargüe se situaron en un 70%.

El Valle de Uco, el Este provincial y Alta Montaña también mostraron una alta demanda.

potrerillos lago costado norte (5) Potrerillos es uno de los destinos preferidos por quienes visitan Mendoza. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Reservas de última hora y niveles de ocupación por encima de lo esperado

Hace sólo algunos días, las cifras que manejaban en el Emetur hablaban de una ocupación hotelera que rondaba entre el 70 y el 85%, según el departamento en el que se pusiera el foco. Hoy, los números finales indican que destinos como el Área Metropolitana, por cita sólo un ejemplo, operó casi al tope de su capacidad.

Este incremento en tan poco tiempo responde a una práctica cada vez más habitual: los turistas realizan reservas de última hora.

Según indicaron desde el Emetur, Mendoza recibe turistas tanto nacionales como internacionales. Éstos últimos provienen principalmente de países limítrofes, como Chile, Brasil y Uruguay.

Propuestas para todos los gustos

Testa explicó que Mendoza "tiene propuestas para todos los bolsillos, con una excelente relación precio-calidad". En ese sentido se pueden destacar propuestas como Música Clásica por los Caminos del Vino, además de los paisajes naturales, gastronomía y, por supuesto, las bodegas.