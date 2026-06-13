Llovizna en Buenos Aires: cómo seguirá el fin de semana largo en medio del frío y la lluvia
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cómo seguirá el tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
El fin de semana largo comenzó con una tarde gris en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañado de temperaturas muy bajas. Finalmente, llegando a la noche, comenzaron las primeras precipitaciones. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cómo estará el tiempo los próximos días.
¿Cómo seguirá el tiempo este fin de semana largo?
El domingo se espera un día gélido, con una mínima de 0°C, y una máxima de apenas 10°C. Si bien por la madrugada se esperan lloviznas, la mañana estará algo nublada y a la tarde habrá menos nubes en el cielo, por lo que el sol se podrá apreciar más.
Mientras tanto, este lunes 15 de junio, feriado por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes, la mínima será de 2°C, y la máxima de 15°C. El cielo estará despejado, por lo que el sol amenizará un poco el frío.