Llovizna en Buenos Aires: cómo seguirá el fin de semana largo en medio del frío y la lluvia

El fin de semana largo comenzó con una tarde gris en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), acompañado de temperaturas muy bajas. Finalmente, llegando a la noche, comenzaron las primeras precipitaciones. En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cómo estará el tiempo los próximos días.

¿Cómo seguirá el tiempo este fin de semana largo? El domingo se espera un día gélido, con una mínima de 0°C, y una máxima de apenas 10°C. Si bien por la madrugada se esperan lloviznas, la mañana estará algo nublada y a la tarde habrá menos nubes en el cielo, por lo que el sol se podrá apreciar más.