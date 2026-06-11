Los dinosaurios invaden Buenos Aires: dónde, cuándo y cuánto salen las entradas de Jurassic World: The Experience

Los fanáticos de los dinosaurios podrán vivir una experiencia sinigual más cerca que nunca. Es que los colosales animales de la era jurásica llegan a Buenos Aires en el marco de una exhibición de proporciones masivas. Se trata de Jurassic World: The Experience, uno de los eventos más llamativos para esta temporada de otoño-invierno.

Este viernes 12 de junio, llega a la provincia de Buenos Aires, Jurassic World: The Experience . La exhibición, producida por NEON en colaboración con Universal Destinations & Experiences y POPART MUSIC, permitirá a los visitantes ver e interactuar con dinosaurios de tamaño real y recorrer escenarios inspirados en la exitosa franquicia cinematográfica.

La propuesta ya ha sido presentada con éxito en ciudades como Londres, Ciudad de México y Bogotá, sumando más de ocho millones de visitantes. En Buenos Aires, el recorrido transportará tanto a grandes como a chicos a la Isla Nublar mediante ambientes temáticos, selvas prehistóricas y tecnología animatrónica desarrollada por Animax Designs.

Entre los ejemplares incluidos en la exhibición destacan el Braquiosaurio , los veloces Velociraptors , incluida la famosa Blue , y el Tiranosaurus Rex , considerado el rey del mundo jurásico. La experiencia combina entretenimiento y educación, permitiendo acercar la ciencia a los asistentes mientras se mantiene la ambientación cinematográfica.

“Estamos seguros de que Jurassic World The Experience será uno de los sucesos más importantes para el mundo del entretenimiento en Argentina, este 2026. Cuenta con todos los condimentos necesarios para conquistar a públicos de todas las edades y promete hacer sentir a cada uno de sus visitantes dentro del universo jurásico. Es la exhibición de dinosaurios más grande del planeta; un espectáculo inmersivo impactante, de nivel internacional que marcó récords en cada una de sus presentaciones, superando los 8 millones de visitantes. Es un orgullo traer al país esta producción, de la mano de Universal Destinations & Experiences”, dijo al respecto Matías Loizaga, de POPARTMUSIC.

Jurassic World: The Experience en Buenos Aires Gentileza

Dónde y cuándo tendrá lugar Jurassic World: The Experience

La experiencia se llevará a cabo, a partir de este viernes 12, en el complejo Alrío, ubicado en el partido bonaerense de Vicente López, cerca de la Ciudad de Buenos Aires. Precisamente, el espacio destinado para la experiencia jurásica está ubicado sobre calle Raúl Ricardo Alfonsin, frente a la costanera del Río de la Plata, pasando la rotonda del complejo Alrio.

Los horarios de visita serán los siguientes:

De miércoles a viernes de 14:00 a 20:00 horas

Sábados, domingos y feriados de 10:00 a 20:00 horas.

La duración del recorrido es de entre 45 y 60 minutos, aunque los visitantes podrán permanecer sin límite de tiempo dentro del área de la exhibición.

Jurassic World: The Experience en Buenos Aires Gentileza

Cuánto cuestan las entradas para Jurassic World: The Experience

Los tickets individuales tendrán valores entre $36.000 y $45.000, según fecha y horario seleccionados, y se pueden adquirir a través de Enigma Tickets. Además, existen paquetes grupales para cuatro, cinco o seis personas, con precios que van desde $129.600 hasta $229.500.

Los compradores que utilicen la billetera virtual MODO junto con tarjetas de crédito Mastercard del Banco Nación podrán acceder a tres cuotas sin interés. La venta de entradas se realiza a través de Enigma Tickets.

Jurassic World: The Experience en Buenos Aires Gentileza

La preventa exclusiva para clientes Mastercard del Banco Nación comenzó el 20 de mayo, y la venta general inició el 21 de mayo. La exhibición busca ofrecer una experiencia familiar de nivel internacional, replicando la sensación de estar dentro de la película y consolidándose como una de las propuestas de entretenimiento más esperadas en Buenos Aires para 2026.