El Fan Fest del Mundial 2026 abrió en Buenos Aires: "Queremos que los hinchas disfruten"
Buenos Aires abrió un espacio público para seguir el Mundial 2026 con pantalla gigante, servicios y actividades en distintos barrios.
Este jueves se inauguró el Fan Fest del Mundial 2026 en la Plaza Seeber de Palermo, con la presencia de autoridades porteñas y representantes diplomáticos de Estados Unidos, México y Canadá. El espacio será la sede central para vivir los partidos y compartir la experiencia mundialista en Buenos Aires.
El evento de apertura incluyó la transmisión de la fiesta inaugural desde el estadio Azteca y el partido inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica. La actividad reunió a funcionarios del Gobierno porteño, diplomáticos de los tres países anfitriones del certamen y vecinos que se acercaron al espacio público para acompañar el comienzo de la competencia.
Junto al jefe de Gobierno, Jorge Macri estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas; el embajador de Canadá, Stewart Wheeler; y la jefa de Cancillería de la Embajada de México, Camila Aviña. También participaron el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; y el secretario de Deportes, Fabián Turnes.
Plaza Seeber, sede central del Fan Fest
Plaza Seeber volverá a funcionar como sede central de la experiencia mundialista en la Ciudad y contará con capacidad para 15 mil personas. El predio de Palermo fue presentado como un punto de encuentro para que los hinchas puedan seguir el certamen en un espacio público preparado para recibir a una gran cantidad de asistentes.
“Queremos que los hinchas disfruten el Mundial dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios. Los invitamos a seguir los partidos de la Selección desde Plaza Seeber”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante la inauguración del Fan Fest. La propuesta forma parte del programa “Modo Hincha en BA”, una iniciativa que extenderá la agenda mundialista hacia distintos puntos de la Ciudad.
Presencia diplomática de los países anfitriones
El embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, afirmó: “No hay tierra con más pasión por el juego ni mejor lugar para alentar a los campeones del mundo en su debut. Voy a tener la suerte de ver esa locura futbolera todos los días desde la embajada, mirando directo al Fan Fest de Palermo”.
Por su parte, Stewart Wheeler, embajador de Canadá, sostuvo que “poder vivir esta experiencia en Argentina, y particularmente en una ciudad hermosa y apasionante como Buenos Aires, será uno de los grandes recuerdos de mi carrera”. La jefa de Cancillería de la Embajada de México, Camila Aviña, también expresó el entusiasmo de su país ante el inicio del certamen: “México está de fiesta. Será el primer país en recibir tres ediciones de la Copa Mundial de fútbol. ¡Que la alegría del fútbol nos una y nos acompañe siempre!”.