El Fan Fest del Mundial 2026 abrió en Buenos Aires: "Queremos que los hinchas disfruten"

Este jueves se inauguró el Fan Fest del Mundial 2026 en la Plaza Seeber de Palermo, con la presencia de autoridades porteñas y representantes diplomáticos de Estados Unidos, México y Canadá. El espacio será la sede central para vivir los partidos y compartir la experiencia mundialista en Buenos Aires.

El evento de apertura incluyó la transmisión de la fiesta inaugural desde el estadio Azteca y el partido inicial entre las selecciones de México y Sudáfrica. La actividad reunió a funcionarios del Gobierno porteño, diplomáticos de los tres países anfitriones del certamen y vecinos que se acercaron al espacio público para acompañar el comienzo de la competencia.

Junto al jefe de Gobierno, Jorge Macri estuvieron presentes el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas; el embajador de Canadá, Stewart Wheeler; y la jefa de Cancillería de la Embajada de México, Camila Aviña. También participaron el secretario General y de Relaciones Internacionales, Fulvio Pompeo; y el secretario de Deportes, Fabián Turnes.

Plaza Seeber, sede central del Fan Fest Plaza Seeber volverá a funcionar como sede central de la experiencia mundialista en la Ciudad y contará con capacidad para 15 mil personas. El predio de Palermo fue presentado como un punto de encuentro para que los hinchas puedan seguir el certamen en un espacio público preparado para recibir a una gran cantidad de asistentes.

Inauguración Fan Fest Mundial 2026 Buenos Aires (1) La propuesta forma parte del programa “Modo Hincha en BA”. GCBA “Queremos que los hinchas disfruten el Mundial dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios. Los invitamos a seguir los partidos de la Selección desde Plaza Seeber”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, durante la inauguración del Fan Fest. La propuesta forma parte del programa “Modo Hincha en BA”, una iniciativa que extenderá la agenda mundialista hacia distintos puntos de la Ciudad.