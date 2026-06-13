Colapso en Los Corralitos: una calle se transformó en río y los vecinos pidieron una audiencia con Cornejo

Vecinos de Los Corralitos, Puente de Hierro y Lavalle presentaron una nota en Casa de Gobierno tras años de desbordes cloacales.

El conflicto por los desbordes cloacales en Los Corralitos sigue sumando capítulos. Casi en el límite de la fecha que había señalado Aysam para que los efluentes cloacales dejen de rebasar, en los últimos días se volvió a producir un colapso y la calle 2 de Mayo se transformó en un río. Los vecinos, cansados, acudieron a Casa de Gobierno.

El problema recrudeció el pasado miércoles por la tarde. Según relataron vecinos, los trabajadores de Aysam emprendieron las tareas finales del bypass para aliviar la carga de la colectora Máxima Noreste, que desde hace años se encuentra colapsada. De acuerdo a lo que los ciudadanos le comentaron a MDZ, se procedió a retirar maquinaria que ya no sería necesaria, así como también se procedió a emparejar el terreno. Sin embargo, lejos de solucionarse, la situación empeoró.

2 De Mayo Desbordes Cloacales Viernes En La Tarde Gentileza A partir de ese momento, los efluentes cloacales comenzaron a desbordar llegando a ocupar gran parte de calle 2 de Mayo, a unos 100 metros de la esquina con Severo del Castillo. Rápidamente las quejas comenzaron a sucederse una tras otra. El problema, al menos hasta la madrugada de este sábado, persistía. Cabe resaltar que desbordes de esta magnitud hacía meses que no se producían en la zona.

2 De Mayo Desbordes Cloacales Sabado En La Madrugada Gentileza El pedido de los vecinos al gobernador Alfredo Cornejo Tras tener que transitar nuevamente por la calle anegada de líquidos cloacales, los habitantes de la zona volvieron a estallar. Cansados de la situación, vecinos de Los Corralitos, Puente de Hierro y Lavalle se autoconvocaron y acudieron a Casa de Gobierno, donde presentaron una nota dirigida al gobernador Alfredo Cornejo en la que solicitan una audiencia con él. "Debería ser lo mínimo esperable", reclaman en el documento, que fue presentado (y recibido de manera formal en Mesa de Entrada) el viernes 12 de junio. Según le comentaron a MDZ, los vecinos esperan respuesta la semana entrante.

En el escrito presentado, los vecinos hacen un repaso de las instancias que ya ha atravesado su reclamo: desde las primeras denuncias, pasando por los estudios realizados por el laboratorio de la UNCuyo (los cuales indicaron que el agua de la zona "no es apta para el consumo humano"), hasta la imputación de las autoridades de Aysam, con su presidente Humberto Mingorance a la cabeza. "A esta altura ya no se discute si el problema existe. Lo que todavía no ocurrió es que los vecinos podamos sentarnos frente a usted y contarle personalmente lo que estamos viviendo", dice el escrito dirigido al gobernador Alfredo Cornejo.