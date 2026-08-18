"Hola, soy Kristalina Georgieva": la nueva estafa que se hace pasar por la directora del FMI y promete millones

Una nueva modalidad de estafa circula por las casillas de los correos electrónicos de distintos usuarios. El engaño consiste en hacerse pasar por la Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) , Kristalina Georgieva , prometiendo una supuesta compensación millonaria. El mensaje solicita datos personales para avanzar con una operación que, en realidad, es una estafa.

El engaño comienza cuando la víctima recibe un correo inesperado en el que una persona que dice ser Kristalina Georgieva asegura que existe un expediente de pago a su nombre. El mensaje afirma que la suma asciende a 2.500.000 dólares y que el dinero corresponde a una supuesta recuperación de fondos para personas afectadas por fraudes en internet.

El correo busca generar confianza mediante la utilización del nombre del Fondo Monetario Internacional y la mención de otras entidades financieras. Además, presenta a la supuesta funcionaria como responsable de gestionar la operación y asegura que el expediente ya fue remitido para su liquidación.

De esta manera, el mensaje intenta instalar la idea de que el destinatario es beneficiario de una importante suma de dinero.

El siguiente paso consiste en solicitar información personal. Para comenzar con la supuesta revisión del caso, el correo pide nombre completo, número de teléfono y país de residencia. También incluye una dirección de correo electrónico para continuar la comunicación.

La intención es que la víctima responda y proporcione datos que posteriormente pueden utilizarse para continuar con el engaño.

El mail de la estafa. MDZ Captura de pantalla

Uno de los principales indicios de la estafa es la promesa de una suma extraordinaria que el destinatario no esperaba recibir. A esto se suma la suplantación de identidad de una figura reconocida y el uso del nombre de una institución internacional para darle una apariencia formal al mensaje.

El correo también habla de un supuesto “expediente de pago” y de una “recuperación de fondos”, términos destinados a reforzar la sensación de que existe un procedimiento oficial.

Las señales de alerta

Otro elemento que permite detectar el fraude es la dirección utilizada para establecer el contacto. El mensaje proporciona una cuenta de Gmail asociada al nombre de la supuesta funcionaria, en lugar de presentar un canal institucional que permita verificar la operación. Frente a un correo de estas características, la combinación entre una recompensa millonaria, una identidad suplantada y el pedido de información personal debe ser considerada una señal de alerta.

También resulta clave prestar atención al contexto. Si una persona no inició ningún trámite para recuperar dinero ni tiene conocimiento de una supuesta compensación, un correo que anuncia de manera repentina millones de dólares debe generar desconfianza. La urgencia o la expectativa de recibir una suma importante pueden llevar al destinatario a responder sin verificar previamente el origen del mensaje.

Cómo cuidarse de este tipo de estafas

Ante un correo de estas características, lo recomendable es no responder ni entregar datos personales. Tampoco se deben utilizar los teléfonos, correos electrónicos o enlaces proporcionados dentro del mensaje sospechoso para intentar verificar la información. Si existe una duda sobre una supuesta comunicación institucional, la comprobación debe hacerse mediante canales oficiales obtenidos de manera independiente.

El caso muestra un mecanismo basado en la suplantación de identidad, la promesa de dinero y la solicitud de información personal. Un correo inesperado que anuncia una compensación millonaria o una supuesta recuperación de fondos debe ser tratado con extrema cautela.