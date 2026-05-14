Detectan contaminación en muestras de agua y se complica la situación para Aysam

Humberto Mingorance , titular de Aysam está cada vez más complicado. En el marco del caso de los desbordes cloacales ilegales ocurridos en Los Corralitos , las pruebas contra el organismo que preside se acumulan. Este jueves, un grupo compuesto por siete vecinos acudió al Polo Judicial Penal para presentar ante la Justicia un estudio bacteriológico realizado en distintos puntos de la zona y cuyos resultados son contundentes: la mayoría de las muestras determinó que el agua "no es apta para el consumo humano". A eso se suman los altos niveles de contaminación detectados en algunos sitios.

Si bien este tipo de resultados nunca son bienvenidos, el momento en el que llegan es sumamente inoportuno para Mingorance. Hace sólo unos días, tal como adelantara MDZ , la fiscalía pedía la imputación del titular de Aysam por la contaminación producida en la zona por el derrame no autorizado de líquidos cloacales.

Por pedido de los vecinos, el laboratorio de la UNCuyo fue el encargado de llevar adelante el examen, cuyas muestras fueron tomadas durante los primeros días de mayo. Según pudo saber MDZ , en total fueron ocho. En la mayoría de los casos se detectó contaminación, y en algunos el panorama es alarmante.

Uno de los casos más delicados fue el de una muestra tomada en una perforación de aproximadamente 30 metros destinada al consumo doméstico, donde se detectó Escherichia coli, una bacteria presente en agua o alimentos contaminados con materia fecal y que puede provocar diarrea severa, gastroenteritis e incluso afecciones que derivan en síndrome urémico hemolítico.

Otra muestra tomada en un grifo de un domicilio de la zona también fue declarada "no apta para consumo" luego de detectar presencia una bacteria que puede generar infecciones, especialmente en personas inmunodeprimidas. Cabe destacar que el suministro de agua de la zona está a cargo de la cooperativa Corralcoop. En ese aspecto, los vecinos temen por filtraciones en toda la red.

Dentro de los análisis, los resultados cuya contaminación es más notoria surgieron en las zonas directamente vinculadas a los efluentes cloacales y canales de riego.

Cloaca Corralitos Muestra Julieta Caballero - MDZ

La circulación permanente de efluentes cloacales generó que los niveles de contaminación fueran "altísimos", como describen los vecinos que presentaron el informe en la fiscalía. "Hay una hijuela de riego, donde se están regando fincas con hortalizas, en la que también la muestra dio que tiene Escherichia coli", detallaba Marcos Neirotti, vecino de la zona y vicepresidente de la fundación Fiscalía Ciudadana.

Desbordes cloacales en Corralitos (9) Julieta Caballero - MDZ

Ante este panorama "desesperante", como los mismos habitantes del lugar lo definen, los vecinos se aferran a un pozo de agua en calles Severo del Castillo y Adrogué: "Ahí hace años que la gente siempre se reúne para juntar agua. Eso ha dado que es apta para consumo", explicó una vecina presente durante la entrega del documento. De las ocho muestras, sólo tres fueron catalogadas aptas para el consumo.

Los datos son contundentes. En ese sentido, cabe resaltar que la Ley 18.284 del Código Alimentario Argentino establece que el agua destinada al consumo humano debe reunir “caracteres físicos, químicos y microbiológicos” que la hagan “apta para la alimentación y uso doméstico”, además de cumplir parámetros específicos que exigen ausencia de agentes contaminantes y niveles bacteriológicos dentro de rangos considerados seguros para la salud. Cuando esos valores son superados, el agua puede ser declarada no apta para consumo humano, con es el caso del informe presentado ante la Justicia.

Cómo sigue la causa

El informe presentado por los vecinos se incorporó al expediente que tramita la causa iniciada contra Aysam en 2024. De acuerdo la información que había adelantado MDZ, el fiscal de instrucción Gabriel Blanco impulsó el avance de imputaciones y posteriormente el fiscal jefe Sebastián Capizzi consideró que “resulta viable la propuesta de imputación formal” al entender que existen “elementos de convicción bastantes para fundar una imputación penal”.

Cabe destacar que Mingorance no es el único apuntado en el expediente. El pedido de imputación también alcanza a Juan Pablo Eraso, vicepresidente de Aysam; los directores Carlos Reta y Daniel Canone; y Darío Hernández, gerente general.

Ahora, la decisión final queda en manos de Gustavo Pirrello, quien deberá determinar si convalida el avance formal de las imputaciones de una causa que tuvo inició una denuncia del Departamento General de Irrigación tras negarle la extensión del permiso de vuelco sobre el Canal Pescara e intimara luego por contaminar el canal de riego de Severo del Castillo.