Desbordes cloacales en Los Corralitos: Humberto Mingorance aseguró que no hay "afectación en el agua potable"

En medio del conflicto por los desbordes cloacales en Los Corralitos , donde vecinos y productores reclaman por una solución al problema, quien salió brindar detalles de lo que sucede es Humberto Mingorance , titular de Agua Mendocinas ( Aysam ).

En diálogo con el programa Libre de Humo de la 105.5 FM, MDZ Radio , Mingorance explicó que el problema se da en "un colector que es viejísimo y nunca había tenido intervenciones a lo largo de los 40 o 50 años de vida. Obviamente el crecimiento poblacional lo ha afectado sustancialmente porque para cuando se hizo el cálculo de este colector cloacal, no habían barrios privados ni en Guaymallén, ni en Maipú, ni en Luján, y eso ha hecho que haya crecido muchísimo la población".

En ese sentido, el titular de Aysam reconoció que desde el organismo tenían identificado el problema "unos cuatro o cinco años atrás", y explicó que "hace dos años se viene construyendo un colector de máxima, que es el que lleva a Paramillos". Según detalló, esto permitiría descomprimir la situación en ese sector.

Sobre los trabajos realizados, Mingorance reconoció que "una vez que Irrigación nos autorizara el vuelco al Pescara" se llevó a cabo una limpieza integral con una empresa extranjera . "Tuvimos que construir construir 34 bocas de registro, las tapas metálicas que ustedes ven en la esquina, bueno... no estaban acá", dijo el funcionario. En esa línea, aseguró que lo primero que tenían que hacer "estabilizar al enfermo, al accidentado, por llamarlo en términos médicos. Y eso fue lo que logramos en septiembre del año pasado, por lo cual ya no volcamos más al colector Pescara". Según sus palabras, desde ese momento "nunca más hemos vuelto a volcar, y no se produjeron más desbordes", aunque destacó que se han dejado las bombas por si se presenta una eventualidad.

Eventualidad que se presentó con "tres o cuatro tormentas que hicieron colapsar el cacique Guaymallén". Mingorance explicó que el arrastre en el colector "se produce por las conexiones clandestinas de los pluviales", hace que "los escombros que estén en el colector por distintas obras que se han ido haciendo o por otros colapsos". En esa línea, el titular de Aysam puso como ejemplo el reciente colapso en calle Tirasso, al cual catalogó de "muy importante" y que sostuvo que "nos agarró con una obra en ejecución de cinco millones y medio de dólares".

El diagnóstico de Aysam y las acciones para resolver el problema

Sobre las acciones que se deben realizar en la zona de Severo del castillo y 2 de Mayo, Mingorance dijo que "lo primero que tenemos que lograr es limpiar, que es lo que estamos haciendo". "Estamos prolongando el bypass, o los bypass, para tirarlo bocas de registro hacia el este, más abajo, que ya está descomprimido. También estamos haciendo una prolongación, que es una obra importante, esa que están viendo los vecinos, de un aliviador que nace justamente en Severo del Castillo y 2 de Mayo".

Desborde cloacal en Corralitos

Sin embargo, Mingorance reconoció que todas esas acciones "no alcanzan", por lo que le solicitaron a Irrigación volver a volcar al canal Pescara. "La alternativa más cercana que encontramos fue volcar solamente 50 litros segundos. Al pescara volcábamos 300 litros segundos, y el colector trae 1.600 litros segundos. Entonces, estos 50 litros que no hay forma de conducirlos, los volcamos a un canal que va por Severo del Castillo. Y a los productores, que son 4 o 5, no tienen problemas en recibir esto porque son cultivos en los que no tiene impacto este tipo de líquido". En ese sentido, el titular de Aysam adelantó que la empresa está próxima a firmar un convenio con un productor para que todo ese líquido vaya a parar a su finca.

El impacto en el suministro de agua potable

Según el presidente de Aysam, los estudios realizados en las casas de la zona afectada "dan perfecto, no hay afectación por estos huecos en el agua potable. Tampoco en el seguimiento epidemiológico que sigue haciendo el Ministerio de Salud han surgido resultados". En este marco, Mingorance acusó que hay "alguna animosidad que tiene que ver con lo político". En ese sentido, apuntó contra el sector del peronismo que hace semanas pidió declarar la emergencia ambiental: "La emergencia ambiental está. Guaymallén declaró la emergencia hace meses y yo le entregué un informe de oficio a la Legislatura, porque tampoco nunca me había llegado un pedido de informe. Evidentemente no siguen los temas, porque la emergencia está".

Por otra parte, Mingorance asegura reafirma que los productores de la rama 12 no se ven afectados: "El Departamento General de Irrigación ha hablado para ver en qué situación se encuentra cada uno y no hay afectación de los productores de la rama 12. Este canal dentro de irrigación se llama rama 12 y no habría en principio afectación en los cultivos. Es información que maneja el Departamento General de Irrigación", expresó.

Los plazos para resolver el problema

En este apartado, el titular de Aysam declaró que se han separado las obras de largo, mediano y corto plazo. "La de corto plazo es el aliviador, estamos comprando nuevas motobombas porque obviamente sufren un desgaste, cuatro motobombas nuevas y toda la limpieza. Todo eso se tiene que dar en el mes de mayo. . Si se repite la foto del año pasado, en mayo ya no deberían haber más desbordes".

En cuanto a las obras de mediano plazo, que señala que son de seis meses, explicó que se están analizando dos alternativas, situación que tendrá una definición "la semana que viene".

Finalmente, sobre las obras de largo plazo, explicó que " van a estar terminadas dentro de dos o tres años y van a aliviar a este punto en un 50% o un 40%". Sobre esta lapso, explicó que no se puede esperar, razón por la que están llevando a cabo las acciones de corto y mediano plazo para "llegar en condiciones antes de las tormentas del próximo verano para que los vecinos de esa zona no sufran esos desbordes".

En este último aspecto, aseguró que esa situación de desbordes cloacales que ingresan a las propiedades de los vecinos "ya no se produce porque lo estamos derivando por este otro canal".

El detalle de las obras de Aysam

Aysam publicó un comunicado sobre el estado actual (al 27 de abril de 2026) del avance de las obras. "Se continúan los trabajos de la segunda etapa del aliviador cloacal en calle 2 de Mayo, Guaymallén. Esta obra es fundamental para optimizar el sistema de saneamiento de la zona y consiste en la construcción de un colector cloacal en cañería de PRFV RN 5000 N/m2, cuyo diámetro nominal (DN) es de 800 mm.", detalla el documento.

En ese sentido, el texto asegura que la obra funcionará como "aliviador de la Colectora Máxima" en el tramo ubicado en la calle 2 de Mayo, al este de Severo del Castillo. Esta obra tendrá una longitud de 650 metros y el plazo de ejecución es de 60 días corridos. El colector se situará desde Boca de Registro (BR) N°14 a Boca de Registro N°21.

Con el objetivo de minimizar el impacto en la vida cotidiana de los vecinos y de quienes transiten el lugar, se prevé una excavación de 1,8 metros de ancho y 2,5 metros de profundidad, la cual ocupará media calzada. Ante esto, solicitan circular con precaución y advierten que "pueden haber cortes intermitentes de tránsito" debido al movimiento de equipos pesados.

Trabajos en 2 de Mayo Aysam por los desbordes cloacales en Corralitos

Escuchá la entrevista completa