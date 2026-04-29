Presenta:

Sociedad

|

Clima

Así estará el clima en Mendoza este jueves

El cierre de abril y el arranque de mayo llegarán a Mendoza con un escenario climático estable, aunque con pequeños cambios día a día.

MDZ Sociedad

Se esperan temperaturas agradables en Mendoza

Se esperan temperaturas agradables en Mendoza

Milagros Lostes - MDZ

El cierre de abril y el arranque de mayo llegarán a Mendoza con un escenario climático estable, aunque con pequeños cambios día a día. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó condiciones agradables para la mayor parte de la provincia, con marcas térmicas moderadas para la época del año y vientos que rotarán de dirección a lo largo de las próximas jornadas.

Para este jueves 30 de abril, el pronóstico anticipa una jornada de buen tiempo, con un leve retroceso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La máxima trepará hasta los 23°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 7°C, una combinación habitual para esta etapa otoñal.

Clima en Mendoza: pronóstico para el fin de semana

El viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, traerá un escenario muy similar, aunque con un repunte térmico apenas perceptible. Se espera tiempo bueno, con vientos leves provenientes del este y una temperatura que oscilará entre los 8°C de mínima y los 25°C de máxima, ideal para quienes planeen actividades al aire libre o escapadas cortas dentro de la provincia.

El panorama cambiará el sábado 2 de mayo, cuando el cielo se presente algo nublado y la temperatura inicie un nuevo descenso. Los vientos serán leves y soplarán desde el noreste, mientras que en la zona cordillerana las condiciones se mantendrán con poca nubosidad, sin alertas vigentes hasta el momento por parte del organismo nacional.

Archivado en

Notas Relacionadas