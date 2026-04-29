Así estará el clima en Mendoza este jueves
El cierre de abril y el arranque de mayo llegarán a Mendoza con un escenario climático estable, aunque con pequeños cambios día a día.
El cierre de abril y el arranque de mayo llegarán a Mendoza con un escenario climático estable, aunque con pequeños cambios día a día. El Servicio Meteorológico Nacional anticipó condiciones agradables para la mayor parte de la provincia, con marcas térmicas moderadas para la época del año y vientos que rotarán de dirección a lo largo de las próximas jornadas.
Para este jueves 30 de abril, el pronóstico anticipa una jornada de buen tiempo, con un leve retroceso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. La máxima trepará hasta los 23°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 7°C, una combinación habitual para esta etapa otoñal.
Clima en Mendoza: pronóstico para el fin de semana
El viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, traerá un escenario muy similar, aunque con un repunte térmico apenas perceptible. Se espera tiempo bueno, con vientos leves provenientes del este y una temperatura que oscilará entre los 8°C de mínima y los 25°C de máxima, ideal para quienes planeen actividades al aire libre o escapadas cortas dentro de la provincia.
El panorama cambiará el sábado 2 de mayo, cuando el cielo se presente algo nublado y la temperatura inicie un nuevo descenso. Los vientos serán leves y soplarán desde el noreste, mientras que en la zona cordillerana las condiciones se mantendrán con poca nubosidad, sin alertas vigentes hasta el momento por parte del organismo nacional.