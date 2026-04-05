Lunes otoñal en Mendoza: así estará el clima en el inicio de la semana

La semana comenzará con temperaturas frescas, nubosidad en la mañana y viento leve proveniente del sur.

El lunes será más fresco en Mendoza, con cielo nublado y vientos moderados del sur durante gran parte del día.

Tras una Semana Santa marcada por temperaturas más bajas que las registradas en los días previos, el pronóstico indica que el lunes el clima en Mendoza se mantendrá con condiciones otoñales. El cielo estará nublado durante la mañana, aunque mejorará hacia la tarde.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional la temperatura máxima alcanzará los 16°, mientras que la mínima será de 7° en Malargüe y zonas bajas del Valle de Uco, y de 10° en el resto del territorio provincial.

La mañana se presentará con cielo nublado, en especial en el Este provincial, aunque se espera que en la tarde las condiciones mejoren de manera paulatina, con tendencia a despejarse hacia la noche.

Además, desde la mañana hasta aproximadamente las 18 se prevé circulación leve de viento proveniente del sector sur, principalmente en zonas Norte, Este y Sur de la provincia.

En tanto, en alta montaña las condiciones serán estables, con cielo despejado durante toda la jornada.