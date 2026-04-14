El PJ pide declarar la Emergencia Ambiental en Guaymallén por el vertido de líquidos cloacales

Los senadores provinciales peronistas Félix González y Cristina Gómez, presentaron este martes en la Legislatura un proyecto de ley para declarar la Emergencia Ambiental , Sanitaria y Agrícola en la zona de Corralitos, Guaymallén . El proyecto cuenta también con la firma del legislador del partido Verde, Gerardo Vaquer, quien acompañó la iniciativa, aunque no pudo estar presente en la jornada.

Según informaron los impulsores, el Departamento General de Irrigación autorizó de manera “transitoria y excepcional” el vertido de líquidos cloacales en canales de riego que abastecen a más de 500 hectáreas del cordón verde, "donde se producen alimentos de consumo directo", denunciaron.

González advirtió sobre la falta de recursos destinados a la solución del conflicto: “Entendemos que se debe declarar la emergencia ambiental de toda la región, directamente. Hay un problema que es gravísimo, que es la contaminación que se está produciendo en el cinturón verde mendocino, y sin embargo esto se está tratando como un problema menor, donde el Gobierno viene demostrando, junto con la empresa Aysam que no están aplicando todos los recursos que deberían aplicarse para poder resolver este problema”.

El senador cuestionó el trato hacia los damnificados al sostener que “están tratando a los productores y a los vecinos de la región como ciudadanos de segunda. Si ese problema lo hubieran tenido en Capital, estaríamos ante un estallido social directamente. Hay personas conviviendo con líquidos cloacales y además debe plantearse la situación de los regantes porque hay una parte del riego es abonado por ellos a Irrigación y lo único que falta es que todavía les quieran cobrar cuando están obligados a regar con líquidos cloacales”.

Por su parte, la senadora Cristina Gómez destacó el riesgo para el consumo y la vida cotidiana: “Yo soy de La Paz, el este mendocino alimenta de los productos que allí se plantan y se producen en esa zona, entonces también teníamos inquietud por la sanidad de esos productos, o sea, de sus plantaciones que hay en el sector”.

El peronismo pidió la Emergencia Ambiental en Guaymallén. El peronismo pidió la Emergencia Ambiental en Guaymallén.

Y añadió sobre el estado de las calles: “Es realmente alarmante ver cómo en las acequias, en las veredas, hay líquidos cloacales, donde hay niños, donde hay señoras mayores”.

Por otro lado, Martín Betancud, quien es ingeniero agrónomo y tamibén referente del peronismo, denunció falta de diálogo: “Los productores estamos siendo afectados porque los canales de riego y demás sufren el impacto del líquido cloacal. No nos han dado respuestas, nadie se acercó a decirnos, bueno, veamos cómo resolver este problema”.

Finalmente, se refirió a las complicaciones logísticas y técnicas: “También está el problema vehicular porque todas las calles están cortadas. Tenemos un problema en el traslado porque trabajamos con mucha mercadería, es una época de cultivos de hojas y son producciones que irrigación tiene limitadas y no se puede hacer con residuos cloacales”