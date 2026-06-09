Dónde y cuándo llevar residuos electrónicos en Mendoza durante la campaña ambiental de junio

La Ciudad de Mendoza continúa promoviendo acciones orientadas al cuidado ambiental y al fortalecimiento de la economía circular . En ese marco, este viernes 12 de junio se desarrollará una nueva edición de la campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) denominada “Lo que tiramos hoy, vuelve mañana”, destinada a vecinos y vecinas de la capital.

La actividad se realizará desde las 10 en Plaza España y tendrá como objetivo facilitar la disposición responsable de dispositivos eléctricos y electrónicos que ya no se utilizan. A través de esta propuesta, el municipio busca recuperar materiales reciclables, reducir la generación de residuos y evitar que elementos potencialmente contaminantes lleguen al suelo, al agua o al aire.

La jornada permitirá que la comunidad participe activamente en el cuidado del ambiente mediante la entrega de diversos equipos tecnológicos que hayan alcanzado el final de su vida útil, favoreciendo así su correcta gestión y tratamiento.

Entre los elementos que podrán acercarse se encuentran pequeños electrodomésticos, CPU, monitores, teclados, mouses, impresoras, netbooks, notebooks y otros aparatos electrónicos en desuso.

Como novedad, la campaña incorporará la recepción de cigarrillos electrónicos o vapers fuera de uso. Se trata de una corriente de residuos emergente que requiere un tratamiento específico debido a la presencia de baterías de litio y componentes electrónicos que pueden generar impactos ambientales si son descartados de manera incorrecta.

La inclusión de estos dispositivos apunta a generar conciencia sobre las consecuencias ambientales asociadas a los nuevos hábitos de consumo y a fomentar prácticas responsables de disposición final.

La importancia de gestionar los vapers de manera adecuada

El crecimiento del uso de cigarrillos electrónicos en los últimos años también incrementó la cantidad de residuos tecnológicos vinculados a estos productos. Sus componentes internos, especialmente las baterías, demandan procesos específicos de recuperación y reciclaje para evitar riesgos ambientales y sanitarios.

Por ese motivo, la incorporación de los vapers a la campaña representa una medida innovadora dentro de las políticas ambientales locales, orientada a anticiparse a nuevos desafíos relacionados con la gestión de residuos.

La iniciativa también busca reforzar el concepto de responsabilidad compartida, promoviendo la participación ciudadana en acciones concretas que contribuyan a reducir el impacto ambiental.

Una actividad enmarcada en el Mes del Ambiente

La campaña forma parte de una agenda más amplia impulsada por la Ciudad de Mendoza durante junio, con propuestas vinculadas a la educación ambiental, la restauración ecológica, la conservación de la biodiversidad y la promoción de la economía circular.

Estas acciones se desarrollan en el contexto del Mes del Ambiente, tras la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado cada 5 de junio por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas y promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

A través de este tipo de actividades, el municipio busca consolidar una cultura ambiental responsable y fortalecer la participación de los vecinos en la construcción de una ciudad más sostenible, resiliente y preparada para afrontar los desafíos ambientales del presente y del futuro.