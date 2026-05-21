Cada vez más municipios de Mendoza se suman al reciclaje de residuos electrónicos

La gestión de los residuos electrónicos empezó a ganar terreno en distintos departamentos de Mendoza. En las últimas semanas, municipios de la Zona Este como Junín, Rivadavia y Santa Rosa presentaron programas de recolección diferenciada de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEE, con nuevos puntos verdes para que los vecinos puedan dejar dispositivos en desuso.

La iniciativa busca evitar que celulares, televisores, computadoras, electrodomésticos y otros elementos terminen enterrados junto a la basura domiciliaria o abandonados en basurales a cielo abierto. Además, apunta a recuperar materiales reutilizables y reducir el impacto ambiental que generan estos residuos tecnológicos.

Según se informó durante las presentaciones oficiales, cada habitante genera entre 10 y 11 kilos de residuos electrónicos por año. Ese volumen representa un desafío creciente para los municipios, que ahora avanzan con políticas regionales para mejorar la disposición final y el reciclaje de estos aparatos.

En Junín, la Municipalidad presentó oficialmente el Programa RAEE junto a COINES y habilitó el primer punto de recolección de residuos electrónicos del departamento. El espacio quedó ubicado junto al edificio municipal y permitirá que vecinos y vecinas puedan acercar dispositivos fuera de uso para su tratamiento correspondiente.

Desde el municipio destacaron que los residuos recolectados serán trasladados posteriormente a la planta de COINES, donde se realizará el reciclado parcial y la correcta disposición de los componentes recuperables. También remarcaron que la intención es seguir ampliando puntos verdes en los distintos distritos del departamento.

En Rivadavia, el nuevo Punto RAEE comenzó a funcionar en la entrada del edificio de ONE Internet, sobre calle Sarmiento. Allí ya se pueden dejar aparatos eléctricos o electrónicos rotos o en desuso, con el objetivo de que sus materiales sean reutilizados y no terminen contaminando el suelo.

El objetivo de reducir la contaminación

Reciclaje residuos electrónicos Rivadavia Municipalidad de Rivadavia

Desde Rivadavia explicaron que el departamento genera cerca de 600 toneladas de residuos electrónicos por año. A través del convenio firmado con COINES y Traperos de Emaús, los materiales recuperados podrán ingresar a procesos de reciclaje y reutilización dentro de un esquema de economía circular.

En paralelo, el municipio participó de la presentación del Programa Regional de RAEE junto a otros departamentos de la Zona Este. Allí también se presentó un nuevo centro de acopio construido bajo criterios sustentables para fortalecer el tratamiento regional de residuos tecnológicos.

Por su parte, Santa Rosa también se incorporó al programa y lanzó un punto verde fijo frente al Auditorio Municipal. Desde el municipio señalaron que el objetivo es que los vecinos puedan depositar pequeños electrodomésticos, computadoras, celulares, herramientas y otros aparatos electrónicos para darles una disposición final segura y controlada.

Desde COINES señalaron que el programa regional apunta a construir una gestión conjunta entre los municipios del Este mendocino. La idea es centralizar el tratamiento final de los residuos electrónicos y evitar que elementos con componentes contaminantes terminen afectando el ambiente o queden abandonados durante años.

Qué residuos se pueden llevar

Reciclaje residuos electrónicos Santa Rosa Municipalidad de Santa Rosa

Los municipios detallaron que los vecinos podrán entregar televisores, computadoras, teclados, cargadores, radios, celulares, herramientas eléctricas y pequeños electrodomésticos. Sin embargo, aclararon que algunos elementos, como pilas o tóners de impresoras, no forman parte de este sistema de recolección.

La puesta en marcha de estos programas coincide además con el Mes Mundial del Reciclaje, una fecha que distintos departamentos aprovecharon para reforzar campañas ambientales y promover hábitos de separación de residuos dentro de los hogares mendocinos.