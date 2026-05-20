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Atención: los 8 departamentos de Mendoza en los que habrá cortes de luz por mantenimiento

Desde Edemsa detallaron cuáles son las zonas de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.

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Se anticipan cortes de luz en distintas zonas de la provincia este jueves.

Se anticipan cortes de luz en distintas zonas de la provincia este jueves.

Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Edemsa anunció cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 21 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.

Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Ciudad, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Cortes de luz programados para este jueves 21/5

Ciudad

  • Entre calles Mosconi, Mitre, Damián Hudson y Fidel de Lucía. De 8.45 a 12.00 h.

Guaymallén

  • En calle Mitre, entre Bandera de Los Andes y Godoy Cruz. En calle Saavedra, entre Mitre y Allayme. En calles Beltrán y Márquez, entre Saavedra y Pringles, y adyacencias; San José. De 9.00 a 13.00 h.

Las Heras

  • Entre calles Antártida Argentina, Chicha Ruiz (o Retamos), Soberanía Austral y Ruta Provincial N°82. En el Loteo Elsa Inés Gul; El Challao. De 9.25 a 13.00 h.
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Las tareas de mantenimiento se llevan a cabo de manera peri&oacute;dica en distintas zonas de Mendoza.

Las tareas de mantenimiento se llevan a cabo de manera periódica en distintas zonas de Mendoza.

Maipú

  • En calle Pueyrredón, hacia el sur de Perito Moreno, y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 9.00 a 15.00 h.
  • En calle Perito Moreno, hacia el este de San Pedro. En calles Montecaseros y Lamadrid, hacia el norte de Perito Moreno, y zonas aledañas; San Roque. De 9.30 a 13.30 h.

Tupungato

  • En calle La Costa y Corredor Productivo, entre Ruta Provincial N°89 y calle La Vencedora. En bodega Ambrosia, fincas Chandon y Reina. De 9.15 a 13.15 h.
  • En calle La Carrera (o Ancón), hacia el oeste de La Gloria; San José. De 14.20 a 18.20 h.

Tunuyán

  • En calle Pérez, entre La Argentina y Calderón. De 9.30 a 13.20 h.
  • En la Ruta Provincial N°94, entre Ruta Provincial N°89 y Paso de los Puntanos (o Cabalgata Siete Lunas); El Manzano. De 9.45 a 13.45 h.

San Carlos

  • En calle Castillo, entre Guillermo Díaz y Escuela Vieja. En calle Guillermo Díaz, hacia el este de Castillo. De 8.45 a 12.45 h.

San Rafael

  • En calle Pedro Vargas, entre Uruguay y Florida, y adyacencias. De 9.00 a 13.00 h.
  • En calle Cangallo, entre Cornú y El Libertador, y áreas adyacentes. De 9.00 a 13.00 h.
  • Entre calles Línea Ancha, Rusa, Diamante y callejón García; Salto de las Rosas. De 15.30 a 19.30 h.
  • En calle La Bodega, entre Ejército de Los Andes y Avecilla; Rama Caída. De 14.30 a 18.30 h.
  • En la Ruta Nacional N°146, entre Curva Bernuez y García; Monte Comán. De 9.30 a 13.30 h.

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