Trenes, cobre, potasio: en qué se interesó la comitiva china de Guangdong en Mendoza

El Gobierno provincial recibió este miércoles a una comitiva política de la provincia de Guangdong, jurisdicción que cuenta con el PBG más grande dentro del territorio de la República Oriental de China y que cuenta con una población superior a los 160 millones de habitantes.

Sin Alfredo Cornejo en la provincia (viajó a Buenos Aires), fue la vicegobernadora, Hebe Casado; junto a ministros como Natalio Mema (Gobierno), Rodolfo Vargas Arizu (Producción) y Víctor Fayad (Hacienda); más el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner; y el de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; quienes recibieron a los representantes del gigante asiático, cuya comitiva estuvo encabezada por Wang Xi, presidente de la Asociación de Amistad con el Exterior de Guangdong; entre otros.

Según explicó el ministro Mema a MDZ, los representantes políticos de Guangdong llegaron a Mendoza para afianzar lazos comerciales y explorar nuevas posibilidades de inversiones.

En este caso, mencionó que desde la provincia china se le ha dado a Mendoza "mucha importancia" en términos comerciales, y recordaron que "fuimos la primera provincia del país y segunda a nivel Latinoamérica que compró tecnología BYD, con la adquisición de los colectivos eléctricos en 2018".

No obstante, agregó el ministro que tienen varios negocios en la provincia actualmente desarrollándose. Uno de ellos es con el Tren de Cercanías. "Se presentaron en la licitación del Tren y nos van a proveer el material rodante de manera directa", dijo Mema.

El Tren de Cercanías tendrá formaciones similares a las de la línea Mitre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires El Tren de Cercanías tendrá formaciones similares a las de la línea Mitre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Gentileza

En este sentido, quien se presentó en esa licitación es la empresa estatal china CRRC Tangshan Company, especializada en la fabricación de material rodante y locomotoras, que ganó la licitación con una propuesta de $28.080 millones para la provisión de tres formaciones, que serán triplas, con capacidad para 506 pasajeros (210 sentados y 296 de pie).

Su empresa matriz es CRRC Group, propiedad del Estado chino que surgió luego de la fusión en 2015 de CNR Corporation (China National Railways) y CSR Corporation (China South Locomotive & Rolling Stock), lo que la convirtió en la mayor fabricante de material rodante ferroviario del mundo y controló más del 90% del mercado chino.

Petróleo, minería y agricultura, en la mira

Mema agregó también que los directivos de Guangdong "se fueron muy interesados básicamente en el desarrollo petrolero, el no convencional, particularmente en la zona norte de Vaca Muerta".

Agregó que también están "muy interesados" en el potasio y en la posibilidad de explotar cobre en Mendoza.

Potasio Río Colorado está en la etapa de reingeniería. Foto: Foto: Gobierno Mendoza El proyecto nuevamente suspendido de Potasio Río Colorado.

Por otro lado, Mema dijo que comentaron "que hace 25 años que en Guangdong se consumen vinos mendocinos, así que para nosotros es muy importante poder acrecentar la presencia de Mendoza en su en su provincia, y a su vez también en las distintos desafíos que tenemos desde lo agrícola, que lo pusimos arriba de la mesa. Como verán, 160 millones de habitantes en esa provincia, es un mercado muy importante para nosotros", sintetizó.

Añadió que la comitiva continuará su visita en Mendoza con reuniones con empresarios. "Esperamos que sirva y que y que sea de de utilidad para aumentar las exportaciones y las inversiones extranjeras de nuestra provincia", finalizó.

En tanto, Fayad puso el foco en el potencial de los recursos estratégicos mendocinos. “Mendoza tiene grandes oportunidades vinculadas al cobre, el petróleo y el potasio, sectores que demandan inversiones de escala y donde buscamos generar alianzas para impulsar el desarrollo productivo y energético de la provincia”, explicó.

A su turno, Vargas Arizu destacó la necesidad de profundizar el intercambio productivo y tecnológico. “Hace más de 25 años que Mendoza exporta vinos a China y específicamente a Guangdong. Queremos consolidar ese vínculo y avanzar también en tecnología aplicada a la agricultura, eficiencia hídrica y energética y producción ganadera”, expresó.

Además, el ministro de Producción señaló la posibilidad de desarrollar estrategias conjuntas en torno al ajo. “Estamos convencidos de que podemos complementarnos y trabajar este rubro en conjunto, en lugar de competir”, indicó.