Cornejo estuvo reunido con otros gobernadores radicales: de qué hablaron

El gobernador Alfredo Cornejo estuvo presente en la mesa nacional del radicalismo , en donde distintos los mandatarios provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR) expusieron su mirada sobre la situación económica del país.

Si bien de momento Cornejo no se ha expresado de manera individual sobre lo abordado en el Comité, sí replicó en sus redes el comunicado que publicaron desde las cuentas oficiales del partido radical en el que se destaca que se pondera que "la unidad de la UCR es condición indispensable para gravitar en la vida política nacional , respetando la convivencia entre las distintas miradas con un horizonte común". En esa línea, el documento expone que "el radicalismo tiene mucho para aportarle a la Argentina que viene".

En esa línea, el comunicado expresa que en la reunión tanto los gobernadores radicales como la Mesa Nacional asumieron el compromiso de trabajar de manera conjunta "para fortalecer a la Unión Cívica Radical".

De acuerdo a lo informado desde la UCR, el objetivo del partido en materia económica es impulsar el desarrollo federal del país para poder "generar empleo privado, fortalecer las economías regionales y recuperar competitividad".

En ese marco, desde el partido aseguran que con ese objetivo en el horizonte trabajarán "desde las gobernaciones, las intendencias, los bloques legislativos y las estructuras partidarias y juveniles de todo el país, escuchando a la sociedad y construyendo consensos".

Entre los gobernadores presentes, además de Cornejo, estuvieron Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, Leandro Dzero, de Chaco, Carlos Zadir, de Jujuy. "El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés envió una carta de apoyo por no poder concurrir", informaron desde la UCR. Cabe destacar que la denominada "Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical" etuvo encabezada por el presidente del Comité Nacional, Leonel Chiarella.