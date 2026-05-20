Propiedad privada: el Senado dictaminó el proyecto que delega la decisión a provincias

La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas del Senado, consiguió este miércoles avanzar con el dictamen del proyecto sobre Propiedad Privada .

La iniciativa sostiene la eliminación de los topes que limitaban la compra de tierras por parte de empresarios extranjeros, aunque traslada a las provincias la facultad de aprobar o no esas operaciones dentro de su territorio.

El despacho contó con las firmas del oficialismo, la UCR, el PRO, Provincias Unidas y Despierta Chubut. Según anticipó la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, el texto llegará al recinto en una sesión prevista para dentro de quince días.

En ese período, de acuerdo con fuentes parlamentarias el Gobierno buscará ampliar los apoyos sumando a sectores opositores, entre ellos el bloque peronista de Convicción Federal.

A lo largo de la negociación, La Libertad Avanza accedió a retirar el capítulo que modificaba la ley de barrios populares y, además, sumó precisiones sobre el registro de terrenos.

También se reformuló el tratamiento de los desalojos para otorgar mayores plazos a inquilinos de viviendas e instituciones.

En esa línea, se trazó una distinción entre quienes usurpan una propiedad —a los que se aplicará un juicio sumarísimo para concretar el desalojo— y quienes incurren en mora en sus pagos, casos en los que el plazo de intimación pasará de cinco a diez días.

El tratamiento se desarrolló en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, encabezado por la senadora neuquina Nadia Márquez.

Durante el encuentro, el peronismo insistió en convocar a una audiencia pública y solicitó postergar la firma hasta la semana siguiente. Pese a ello, el despacho de mayoría reunió diez firmas en Asuntos Constitucionales y nueve en Legislación General, lo que habilita el tratamiento en una semana, aunque el oficialismo optó por extenderlo a quince días.

En paralelo, Convicción Federal —con vínculos en los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo— presentó su propio despacho de minoría.

Qué dice el proyecto sobre la compra de tierras

El texto suprime los límites vigentes para que extranjeros adquieran tierras y establece que las provincias deberán autorizar esas ventas cuando no intervenga ningún país extranjero.

Cada jurisdicción conservará el control pleno sobre el territorio dentro de sus límites, conforme a lo previsto en la Constitución Nacional.

Asimismo, queda prohibida la adquisición de tierras por parte de Estados extranjeros, así como de organizaciones empresariales en las que un Estado foráneo participe del capital o de la toma de decisiones societarias, y de fondos fiduciarios integrados de manera total o mayoritaria con bienes de un Estado extranjero.