Mendoza se prepara para un jueves nublado, ventoso y fresco: a qué hora empieza a despejar

Desde Contingencias Climáticas detallaron cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza: se espera que baje la temperatura.

Cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 21 de mayo una jornada con nubosidad variable y descenso de la temperatura en Mendoza: la mínima esperada es de 4ºC, mientras que la máxima rondaría los 14ºC.

Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: viento del norte entre las 12 y las 21 que comienza en el Norte provincial y afecta posteriormente todo el llano.

viento del norte entre las 12 y las 21 que comienza en el Norte provincial y afecta posteriormente todo el llano. Nubosidad: amanece seminublado en todo el llano. La nubosidad parcial persistirá hasta las 15. Luego se prevé paulatino despeje.

amanece seminublado en todo el llano. La nubosidad parcial persistirá hasta las 15. Luego se prevé paulatino despeje. Alta Montaña: amanece seminublado sin precipitaciones. Comienza en el sector Norte y se extiende posteriormente a los sectores Centro y Sur. La nubosidad persistirá hasta aproximadamente las 13. Luego se prevé despeje generalizado. Pronóstico para los próximos días El viernes se espera que mejoren las condiciones meteorológicas en Mendoza: se anticipa una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 16ºC.

El sábado se mantendrá agradable, aunque se espera algo de nubosidad en alta montaña.