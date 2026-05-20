Mendoza se prepara para un jueves nublado, ventoso y fresco: a qué hora empieza a despejar
Desde Contingencias Climáticas detallaron cómo estará el tiempo este jueves en Mendoza: se espera que baje la temperatura.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este jueves 21 de mayo una jornada con nubosidad variable y descenso de la temperatura en Mendoza: la mínima esperada es de 4ºC, mientras que la máxima rondaría los 14ºC.
Así estará el tiempo este jueves en Mendoza
- Viento: viento del norte entre las 12 y las 21 que comienza en el Norte provincial y afecta posteriormente todo el llano.
- Nubosidad: amanece seminublado en todo el llano. La nubosidad parcial persistirá hasta las 15. Luego se prevé paulatino despeje.
- Alta Montaña: amanece seminublado sin precipitaciones. Comienza en el sector Norte y se extiende posteriormente a los sectores Centro y Sur. La nubosidad persistirá hasta aproximadamente las 13. Luego se prevé despeje generalizado.
Pronóstico para los próximos días
El viernes se espera que mejoren las condiciones meteorológicas en Mendoza: se anticipa una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, con una máxima cercana a los 16ºC.
El sábado se mantendrá agradable, aunque se espera algo de nubosidad en alta montaña.