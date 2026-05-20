Mendoza apuesta por una rama del turismo que crece día a día
Además de ser uno de los favoritos a nivel general, Mendoza busca consolidarse como uno de los principales destinos para un sector específico del turismo.
Bajo el programa de capacitación “Mendoza, un destino que enamora”, la provincia busca potenciar su marca como un destino elegido para un segmento específico de visitantes: el turismo de romance. Es por ello que durante junio se realizarán jornadas para consolidar a la provincia como el sitio ideal para estos viajeros.
Los días 9 y 10 de junio se llevarán a cabo una serie de jornadas de capacitación con el objetivo de potenciar la región como destino romántico y convertirlo en un motor de desarrollo sostenible que integre la economía local, la cultura y los servicios.
La capacitaciones serán realizadas por referentes del segmento tanto de Argentina como de México y está destinada a toda la cadena productiva del turismo: hoteles, bodegas, productores locales y proveedores de servicios, entre otros, para de esa forma garantizar un sistema estructurado para la demanda internacional.
Quienes brindarán las capacitaciones para potenciar el turismo de romance
La capacitación central estará a cargo de Dagyi Rivera (México), consultora internacional con una destacada trayectoria académica que incluye una maestría en gerencia empresarial y especializaciones en organización de eventos y gestión de experiencias turísticas.
Por su parte, Martín Barreda disertará sobre branding y marketing digital, buscando brindar herramientas para que los prestadores mendocinos puedan posicionar sus servicios en mercados de alto valor, utilizando el branding emocional como factor diferencial frente a la competencia global.
El encuentro es impulsado por la comunidad CARE, Silvia Bodiglio y SPM Producciones, con el apoyo fundamental de Hola Maipú (Dirección de Turismo de la Municipalidad de Maipú), Esplendor by Wyndham Mendoza, Ente Mendoza Turismo (Emetur) y Mendoza Bureau. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo haciendo click aquí.
Qué es el turismo de romance y por qué crece día a día
El turismo de romance es un segmento en auge del sector que incluye los viajes y celebraciones realizadas en pareja. En el pueden encontrarse las bodas en diferentes destinos, las lunas de miel y también los pedidos de casamiento.
Dicho segmento turístico exige servicios personalizados y genera un importante impacto en la economía local, ya que generalmente incluye distintas actividades dentro de un espacio reducido.