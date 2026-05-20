Mendoza apuesta por una rama del turismo que crece día a día

Bajo el programa de capacitación “ Mendoza, un destino que enamora ”, la provincia busca potenciar su marca como un destino elegido para un segmento específico de visitantes: el turismo de romance . Es por ello que durante junio se realizarán jornadas para consolidar a la provincia como el sitio ideal para estos viajeros.

Los días 9 y 10 de junio se llevarán a cabo una serie de jornadas de capacitación con el objetivo de potenciar la región como destino romántico y convertirlo en un motor de desarrollo sostenible que integre la economía local, la cultura y los servicios.

La capacitaciones serán realizadas por referentes del segmento tanto de Argentina como de México y está destinada a toda la cadena productiva del turismo: hoteles, bodegas, productores locales y proveedores de servicios, entre otros, para de esa forma garantizar un sistema estructurado para la demanda internacional.

El turismo para enamorados, una industria que crece día a día.

La capacitación central estará a cargo de Dagyi Rivera (México), consultora internacional con una destacada trayectoria académica que incluye una maestría en gerencia empresarial y especializaciones en organización de eventos y gestión de experiencias turísticas.

Por su parte, Martín Barreda disertará sobre branding y marketing digital, buscando brindar herramientas para que los prestadores mendocinos puedan posicionar sus servicios en mercados de alto valor, utilizando el branding emocional como factor diferencial frente a la competencia global.

El encuentro es impulsado por la comunidad CARE, Silvia Bodiglio y SPM Producciones, con el apoyo fundamental de Hola Maipú (Dirección de Turismo de la Municipalidad de Maipú), Esplendor by Wyndham Mendoza, Ente Mendoza Turismo (Emetur) y Mendoza Bureau. Quienes deseen inscribirse pueden hacerlo haciendo click aquí.

Qué es el turismo de romance y por qué crece día a día

El turismo de romance es un segmento en auge del sector que incluye los viajes y celebraciones realizadas en pareja. En el pueden encontrarse las bodas en diferentes destinos, las lunas de miel y también los pedidos de casamiento.

Dicho segmento turístico exige servicios personalizados y genera un importante impacto en la economía local, ya que generalmente incluye distintas actividades dentro de un espacio reducido.