Videos: así fue el conmovedor rescate del elefante marino perdido en Ensenada

Un inusual episodio sorprendió a los vecinos de Ensenada durante la tarde del martes, cuando un elefante marino apareció en plena autopista y obligó a interrumpir el tránsito mientras se desplegaba un operativo para asistirlo.

El animal fue hallado cerca del puente levadizo que conecta la Avenida Almirante Brown con la Isla Santiago. La inesperada presencia del mamífero marino generó asombro entre automovilistas y vecinos, que rápidamente comenzaron a registrar la escena con sus teléfonos celulares.

Tras ser alertadas las autoridades, intervino personal de Fauna bonaerense junto con especialistas de la Fundación Temaikèn , quienes trabajaron durante varias horas para contener al animal y trasladarlo de manera segura.

Según explicaron quienes participaron del operativo, el elefante marino se encontraba fuera de su hábitat natural, desorientado, estresado y expuesto a una situación de riesgo en medio de la circulación vehicular. Por ese motivo, el principal objetivo fue evitar mayores niveles de estrés y garantizar un regreso seguro al mar.

La emoción por la vuelta del elefante marino a su hábitat

Finalmente, el operativo concluyó con éxito y el ejemplar fue liberado en la zona de Atalaya, cerca del Río de la Plata. Especialistas recordaron además que los elefantes marinos pueden permanecer fuera del agua durante semanas sin inconvenientes, ya sea por procesos de muda, descanso o recuperación física.

Así volvía al agua el Elefante Marino de Ensenada

Así subía el elefante marino al camión

Rescate elefante marino en Ensenada

Uno de los momentos más impactantes ocurrió durante el traslado, cuando el propio animal realizó un enorme esfuerzo para subir por sus propios medios al camión de rescate. Paso a paso, con calma y potencia, el elefante marino logró ingresar al vehículo ante la mirada de los presentes, en una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La historia tuvo un desenlace feliz y despertó una fuerte repercusión en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el trabajo, la paciencia y el cuidado con el que actuaron los rescatistas para proteger al animal y devolverlo sano y salvo a su entorno natural.