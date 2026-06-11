Maratón en Ciudad: qué calles del centro estarán cortadas este domingo y a partir de qué hora

La Ciudad de Mendoza informó el esquema de cortes de tránsito y ordenamiento vial que se implementará este domingo 14 de junio con motivo de la maratón “Corre Sangre por tus Venas”. El operativo busca garantizar la seguridad de los participantes y de los vecinos durante el desarrollo de la competencia.

Desde el municipio solicitaron a conductores y peatones circular con precaución y optar por vías alternativas, ya que varias arterias del centro permanecerán inhabilitadas mientras se lleve adelante el evento deportivo.

Los primeros cortes comenzarán a aplicarse a partir de las 6 de la mañana, horario previsto para el armado de la infraestructura necesaria para la competencia. La concentración principal de corredores y organizadores estará ubicada en el Parque Central.

La prueba contará con dos modalidades: una de 5 kilómetros y otra de 10 kilómetros. En ambos casos, los participantes recorrerán el mismo circuito, con la diferencia de que quienes compitan en la distancia más extensa deberán completar dos vueltas.

El recorrido comenzará en la intersección de Mitre y Las Cubas. Desde allí, los corredores avanzarán por calle Mitre hasta llegar a la Plaza Independencia. Luego realizarán el retorno y regresarán por Espejo hasta volver al punto de partida. El circuito de 5K contempla una sola vuelta, mientras que el de 10K incluye dos recorridos completos.

maraton recorrido El recorrido de la maratón que se llevará a cabo este domingo en la Ciudad de Mendoza. Prensa Ciudad de Mendoza

Las calles que estarán cortadas

Según precisó la comuna, la calle Mitre permanecerá cerrada al tránsito en ambos sentidos de circulación entre Pellegrini y Espejo.

Por su parte, la calle Espejo tendrá interrupción total desde Patricias Mendocinas hasta Chile. También se verá afectada la circulación sobre calle Chile, donde el corte se extenderá desde Espejo hasta Rivadavia.

En tanto, calle Rivadavia estará inhabilitada entre Chile y Patricias Mendocinas, tramo por el que los corredores ingresarán a la Plaza Independencia durante la competencia.

Cuándo se normalizará el tránsito

La largada de la maratón está prevista para las 9 de la mañana y los operativos de tránsito permanecerán vigentes durante todo el desarrollo de la actividad.

Desde la Municipalidad indicaron que la circulación vehicular se irá restableciendo de manera progresiva una vez finalizada la competencia y liberadas las calzadas afectadas por el recorrido.

Finalmente, las autoridades agradecieron la colaboración y comprensión de la comunidad ante las posibles molestias ocasionadas por estas medidas, que forman parte del dispositivo de seguridad previsto para el evento deportivo.